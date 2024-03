Sassuolo-Frosinone, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Sassuolo-Frosinone è una partita valida per la ventottesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

L’esordio di Davide Ballardini sulla panchina del Sassuolo è coinciso con una sconfitta, la quarta consecutiva per gli emiliani, che stanno vivendo una crisi senza fine e sono precipitati al penultimo posto in classifica. L’allenatore esperto di salvezze, arrivato in Emilia qualche giorno prima del match, non ha avuto modo di incidere né di apportare i giusti correttivi, ma a Verona non c’è stata traccia della reazione che ci si attendeva da Pinamonti e compagni dopo la terrificante batosta nel recupero con il Napoli, terminato 6-1.

L’errore di Matheus Henrique a dieci minuti dal triplice fischio ha finito per decidere una gara sostanzialmente equilibrata e poco spettacolare, come ogni scontro salvezza che si rispetti. Più del gol di Swiderski, però, al Sassuolo ha fatto male il gravissimo infortunio occorso al suo capitano Berardi, peraltro appena rientrato da un lungo stop: rottura del tendine d’Achille e stagione già finita per l’attaccante di origini calabresi, una mazzata non indifferente per Ballardini, che in questo rush finale aveva disperatamente bisogno dei suoi gol.

I neroverdi hanno comunque l’occasione di voltare pagina nell’altro scontro diretto con il Frosinone: serve a tutti i costi una vittoria che manca ormai da inizio gennaio. Anche la squadra di Eusebio Di Francesco sembra aver dimenticato come si vince, visto che da novembre in poi in campionato ha avuto la meglio esclusivamente sul Cagliari. I giallazzurri, reduci dall’1-1 con il Lecce, stanno rischiando di rovinare l’ottimo girone d’andata, con il distacco sulla zona rossa che ora è a malapena di un punto.

Sassuolo-Frosinone: le ultime notizie sulle formazioni

Ballardini sembra orientato a confermare il 4-2-3-1, con la coppia Henrique-Boloca in mediana. Dietro, invece, toccherà ad Erlic e Ferrari, anche se dalla panchina scalpita l’ex romanista Kumbulla. Sarà Bajrami a prendere il posto dell’infortunato Berardi a destra ma l’albanese resta in ballottaggio con Volpato.

Dall’altro lato, Di Francesco potrebbe rimescolare qualche carta rispetto alla partita con il Lecce. Nel tridente con Soulé e Cheddira si candida per una maglia da titolare Ghedjemis, a centrocampo invece regia affidata a Barrenechea, affiancato da Mazzitelli e Brescianini. Assenti Bonifazi, Harroui, Lusuardi, Marchizza e Oyono.

Come vedere Sassuolo-Frosinone in diretta tv e in streaming

La sfida tra Sassuolo e Frosinone, in programma sabato alle 15:00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Contro il Frosinone si potrebbe iniziare a vedere la mano di Ballardini, chiamato a registrare una difesa che è la seconda più perforata del torneo proprio dietro a quella dei ciociari, la peggiore con ben 56 reti incassate finora. Il Sassuolo, però, deve ritrovare anche i gol. Assai probabile, dunque, che andranno a segno entrambe. Da valutare anche il segno “over 2,5”, a cui è praticamente abbonata la squadra di Di Francesco.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Frosinone

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Ferrari, Doig; Matheus Henrique, Boloca; Bajrami, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

FROSINONE (4-3-3): Cerofolini; Zortea, Romagnoli, Okoli, Valeri; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Cheddira, Ghedjemis.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2