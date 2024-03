Bologna-Inter, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Bologna-Inter è una partita valida per la ventottesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

Non avrà brillato come nelle partite precedenti, ma l’obiettivo dell’Inter nel posticipo di lunedì scorso contro il Genoa era portare a casa altri tre punti – dodicesima vittoria di fila per la capolista indiscussa della Serie A – e volare a +15 sulla Juventus seconda, ormai quasi rassegnata.

La squadra di Simone Inzaghi, dopo aver indirizzato il match prima con Asllani e poi con un rigore di Sanchez, ha un po’ tirato il freno a mano nella ripresa, complice anche l’ottima prestazione dei rossoblù di Alberto Gilardino, che accorciando le distanze con Vasquez (2-1) sono riusciti a mettere fine alla serie di quattro clean sheet consecutivi da parte dei nerazzurri. Con lo scudetto – e la seconda stella – praticamente in tasca, l’attenzione dell’Inter ora si sposta sugli ottavi di finale di Champions League: nella prossima settimana Lautaro e compagni devono difendere l’1-0 dell’andata contro l’Atletico Madrid, ma non sarà semplice farlo in casa dei Colchoneros dell’ex Simeone. Motivo per cui Inzaghi potrebbe continuare con il turnover nella sfida di Bologna, preservando diversi titolari in vista di mercoledì prossimo. Un’occasione da cogliere al volo per la squadra di Thiago Motta, che non finisce più di stupire.

Gli emiliani domenica scorsa sono andati a vincere anche in casa di una diretta concorrente come l’Atalanta (1-2) centrando – in rimonta – il loro sesto successo di fila (una striscia simile non si vedeva dai gloriosi anni ’60). Il sogno Champions è sempre più reale: i felsinei sono quarti a +4 sulla Roma e a +5 dalla stessa Dea.

Bologna-Inter: le ultime notizie sulle formazioni

Motta riproporrà il 4-1-4-1, con Freuler davanti alla difesa e ben quattro giocatori offensivi dietro a Zirkzee: il dubbio del tecnico italobrasiliano riguarda la fascia sinistra, dove Ndoye insidia Saelemaekers, non al 100%. L’altro duello è in difesa tra Calafiori e Lucumì.

Inzaghi si prepara a far ruotare diversi elementi. Thuram, così come Acerbi e Bastoni, dovrebbero partire dal 1′, mentre in difesa avrà una chance Bisseck. Asllani verso la conferma in regia al posto di Calhanoglu, ancora convalescente: il turno potrebbe entrare nella ripresa.

Come vedere Bologna-Inter in diretta tv e in streaming

La sfida tra Bologna e Inter, in programma sabato alle 18:00 allo stadio “Dall’Ara” di Bologna, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Il Bologna ha già fermato due volte su due i nerazzurri quest’anno, prima pareggiando 2-2 in campionato e poi addirittura espugnando San Siro nel match di Coppa Italia (1-2 ai supplementari). I nerazzurri, come se non bastasse, hanno sempre perso nelle ultime due sfide giocate al “Dall’Ara” ed una di queste sconfitte finì per costare lo scudetto nel 2022. Considerando lo stato di forma della squadra di Motta – in casa ha perso solo una partita e vanta il secondo miglior rendimento interno – ed il fatto che l’Inter darà priorità alla gara di Champions League con l’Atletico, ci sono i presupposti per un risultato positivo da parte degli emiliani.

Le probabili formazioni di Bologna-Inter

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler; Orsolini, Ferguson, Fabbian, Ndoye; Zirkzee.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1