Gratta e Vinci, ecco il nuovo tagliando da 10 euro: vincite stellari

Gratta e Vinci, l’offerta dei tagliandi messi a disposizione dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si arricchisce. Ecco l’ultima novità

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si mostra sempre al passo con i tempi, visto che intuisce serenamente quando è il momento di immettere sul mercato nuovi tagliandi da offrire all’utenza. E soprattutto capisce quali sono i premi da dare e il valore commerciale del nuovo biglietto che si trova in circolazione.

Ed è arrivato il momento adesso di “Premi Stellari”, questo è il nome del nuovo Gratta e Vinci che si può trovare in giro, che ha un valore commerciale di dieci euro e che mette in palio come vincita massima 2milioni di euro. Come tutti gli altri, ovviamente, che hanno questo costo sul mercato. Ricchi premi anche per quelli intermedi, visto che oltre i 10euro del costo stesso, ci sono in palio 15, 25, 50, 100, 200, 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 e 200.000 euro. Insomma, anche un colpo con l’ultimo taglio non sarebbe davvero male.

Gratta e Vinci, ecco Premi Stellari: come si gioca

Nella documentazione dove si spiega per filo e per segno come si è arrivati a questa decisione di immettere un nuovo gioco nel circuito dei Gratta e Vinci, ci sono anche le spiegazioni di come si gioca. E andiamo a vederle insieme.

Gioco principale: si devono scoprire “I TUOI NUMERI”, celati dall’immagine di sedici stelle dorate, e i “6 NUMERI VINCENTI”, celati dall’immagine di alcune pile di monete d’oro presenti all’interno di un cerchio. Si devono poi scoprire il numero “BONUS X5”, celato da un cerchio rosso con bordo dorato contraddistinto dalla relativa scritta, il numero “BONUS X10”, celato da un cerchio rosso con bordo dorato contraddistinto dalla relativa scritta e i numeri “BONUS X 2”, celati ciascuno da un cerchio rosso con bordo dorato contraddistinto dalla relativa scritta. Se ne “I TUOI NUMERI” sono presenti, una o più volte, uno o più dei “6 NUMERI VINCENTI” si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti; se ne “I TUOI NUMERI” è presente il numero “BONUS X10” si vince il premio corrispondente moltiplicato per 10; se ne “I TUOI NUMERI” è presente il numero “BONUS X5” si vince il premio corrispondente moltiplicato per 5; se ne “I TUOI NUMERI” è presente il numero “BONUS X2” si vince il premio corrispondente moltiplicato per 2″.

Questo è il gioco principale, come avete letto, poi a questo si vanno ad aggiungere altri due funzionalità, quelle del bonus. Dentro il tagliando bisogna grattare dei diamanti, che possono dare o 50, 100, 200 fino a 500euro di bonus.