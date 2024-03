Bayern Monaco-Lazio, Champions League: tv in chiaro, probabili formazioni, pronostici

Bayern Monaco-Lazio è una partita valida per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League e si gioca martedì alle 21:00: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

È un gol del capitano biancoceleste Immobile, finora, a decidere la doppia sfida tra Bayern Monaco e Lazio. I capitolini, a sorpresa, si sono aggiudicati la gara d’andata (1-0), offrendo una delle migliori prestazioni stagionali ed approfittando del momento difficile che stanno attraversando i bavaresi, chiamati a rimontare all’Allianz Arena per scongiurare un’eliminazione che avrebbe del clamoroso.

Nella sfida dell’Olimpico la squadra di Thomas Tuchel – a fine stagione l’ex tecnico di PSG e Chelsea lascerà – si è prima divorata diversi gol (il dato finale sarà di zero tiri in porta, a conferma della grande imprecisione di Muller e compagni) ed ha poi finito per subire la pressione della formazione di Maurizio Sarri. Al 69′ il momento topico: il fallo di Upamecano su Isaksen in area di rigore ha provocato l’espulsione del difensore francese ed il rigore poi trasformato da Immobile. La Lazio però non è stata capace di sfruttare la superiorità numerica, sprecando malamente due occasioni per raddoppiare e costringere il Bayern ad una rimonta difficilissima. I biancocelesti hanno un solo gol di vantaggio e perdendo con due gol di scarto sarebbero fuori mentre in caso di pareggio (qualsiasi) tornerebbero ai quarti di finale a distanza di 24 anni dall’ultima volta.

Il Bayern Monaco non è guarito

I campioni di Germania restano indubbiamente favoriti per il passaggio del turno ma Tuchel in tre settimane è sempre alle prese con gli stessi problemi. E gli ultimi risultati in Bundesliga lo dimostrano.

Nel fine settimana appena trascorso il Bayer Leverkusen ha allungato – ora ha 10 punti in più – approfittando dell’enesimo passo falso dei bavaresi, fermati (2-2) nella trasferta di Friburgo. La vittoria sul Lipsia di sette giorni prima, evidentemente, era stata solo un’illusione. Anche la Lazio, tuttavia, non ha affatto entusiasmato: dalla vittoria con il Bayern Monaco in quattro partite ha battuto solo il Torino, perdendo con Bologna, Fiorentina e Milan e scivolando al nono posto, a -11 dalla Champions League. Sarri in Baviera dovrà fare a meno del solo Patric: in difesa, sulle fasce, largo a Marusic e Hysaj, mentre davanti è duello tra Isaksen e Zaccagni. Medita diversi cambi invece Tuchel, che in difesa non avrà lo squalificato Upamecano. Dietro, con l’ex napoletano Kim ci sarà Dier, alle spalle di Kane invece Muller e i due giovani Tel e Musiala.

Come vedere Bayern Monaco-Lazio in diretta tv in chiaro e streaming

Bayern Monaco-Lazio è in programma martedì alle 21:00 e si giocherà all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, in Germania. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Bayern Monaco-Lazio sarà trasmessa anche in chiaro su Canale 5 e in diretta streaming gratuita su Mediaset Play.

Il pronostico

Tuchel non ha risolto i problemi ma davanti al proprio pubblico il suo Bayern Monaco dovrebbe essere molto più incisivo rispetto all’andata e, a differenza di tre settimane fa, difficilmente sbaglierà quelle occasioni che quasi certamente la squadra di Sarri gli concederà. I bavaresi però non fanno registrare un clean sheet da fine gennaio e non sarebe una sorpresa se la Lazio riuscisse a segnare almeno una rete. L’ipotesi supplementari non è da escludere.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Lazio

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Dier, Kim, Davies; Pavlovic, Goretzka; Tel, Müller, Musiala; Kane.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marušić, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Vecino, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson.

Il Bayern Monaco riuscirà a vincere con due o più gol di scarto? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 2-1