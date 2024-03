Berrettini, sfogo in diretta: giù le mani da Melissa Satta

Berrettini, le dichiarazioni in difesa di Melissa Satta hanno messo a tacere gli haters: dichiarazioni durissime.

I britannici l’hanno fatta grossa ed era del tutto prevedibile che quel titolo fuori luogo potesse generare una polemica di così ampia risonanza. Così come era prevedibile, d’altra parte, che la parte lesa potesse decidere di adire le vie legali, nel momento in cui si fosse imbattuta in quelle parole così poco elegante e del tutto inappropriate.

Vi avevamo già raccontato qui che Melissa Satta non subirà passivamente la decisione, da parte dei tabloid inglesi, di darle della sex-addict. La showgirl vuole giustamente che giustizia venga fatta ed è per questo motivo che, nei giorni scorsi, si è filmata nel bel mezzo di lungo sfogo volto a sensibilizzare l’opinione pubblica circa quello che è stata costretta a subire nell’ultimo anno. Sulla sua storia con Matteo Berrettini ne sono state dette di tutti i colori, tanto che entrambi sono usciti da questa relazione con le ossa praticamente rotte.

Lei ha però pagato un prezzo troppo alto e decisamente ingiusto, con questa storia della presunta mangiauomini che avrebbe distrutto la carriera del suo ex fidanzato tennista. Si è difesa benissimo da sola già con quelle Instagram Stories, eppure qualcuno, nelle scorse ore, è sceso in campo per tirare le sue parti e per cercare di ristabilire un po’ di ordine rispetto a quanto è accaduto nella scorsa settimana.

Berrettini-Satta, Panatta sbotta in diretta

Già in passato il campione Adriano Panatta si era esposto pubblicamente in difesa della coppia composta dal tennista e dall’ex velina. Aveva invitato il popolo dei social a farla finita con quelle inutile polemiche, ma a nulla è valso il suo appello.

Nel fine settimana, intervenendo a RaiNews24, ci ha provato ancora una volta: “Le accuse a Melissa Satta sono ridicole – ha sentenziato – Io che ho esperienza avendo fatto lo sportivo professionista, vi assicuro che l’amore non fa male per niente. Se uno fa l’amore, per così dire sereno, con la propria compagna, la propria moglie o la propria fidanzata, non fa male assolutamente“.

“Logicamente se si mette a fare giochi particolari per tre o quattro ore e non dorme – ha aggiunto l’ex tennista – non è che gli fa male, è un cretino, perché logicamente dopo c’ha una prestazione. L’amore, come dire, matrimoniale, anzi certe volte fa anche bene”. Basterà questa sentenza a mettere tutti a tacere? Sarebbe bello, ma…