Sinner, questione di giorni: ogni promessa è debito

Sinner, il countdown è già iniziato e potrebbe succedere a breve: tutto quello che c’è da sapere sul party del secolo.

Non v’è dubbio sul fatto che il cuore lo abbia lasciato lì, all’ombra delle Dolomiti, tra i fili d’erba che punteggiano quei prati sconfinati lungo i quali passeggiava, da bambino e da ragazzo, insieme a nonno Josef. Ed è lì, non certo a caso, che fa ritorno non ogni volta che ne sente il bisogno, perché non purtroppo non è possibile, ma tutte le volte che il calendario Atp glielo consente.

Ha trascorso a casa, nella sua Sesto Pusteria, anche le poche ore libere che ha avuto a disposizione tra il torneo di Rotterdam e il ritorno a Montecarlo, per il richiamo alla preparazione invernale. Jannik Sinner lo aveva detto e lo ha fatto: voleva trascorrere due giorni insieme alla sua famiglia, in particolare in compagnia dei suoi nonni, ed è esattamente quello che ha fatto. Senza tensioni, senza appuntamenti extra. Solo lui e le persone che gli sono più care al mondo, lontano dalle quali è costretto a vivere per più di 11 mesi all’anno.

Ma il numero 3 del mondo ha fatto una scelta e non ha rimpianti. Neanche mezzo. Sa solo che il tempo libero intende dedicarlo a tutti loro e a nessun altro, con buona pace della fidanzata Maria Braccini, che avrà ormai imparato, negli anni, a comprendere questo suo bisogno di casa e di famiglia. Perché quello di Sinner alla sua amata terra è un attaccamento viscerale, per certi versi poetico, se vogliamo. Come se solo in quelle valli riuscisse a trovare l’energia di cui ha bisogno, il suo posto nel mondo.

Fervono i preparativi per il Sinner party: quando e dove si farà

L’Alto Adige è insomma, perfino per lui che è un globetrotter, il suo luogo del cuore. Ne è il testimonial ideale, tanto gli brillano gli occhi ogni volta che parla delle sue montagne, ogni volta che si concede una sciata o una passeggiata nei boschi.

Non ci stupisce affatto, dunque, che l’amministrazione provinciale stia organizzando per il suo beniamino prediletto una super festa. I preparativi già fervono a Palazzo Widmann e, parola del presidente Arno Kompatscher, sarà un evento indimenticabile. L’obiettivo è presto detto: “Dimostrargli la nostra stima – ha detto – il nostro orgoglio e la nostra gratitudine per il lustro che, con le sue gesta sportive in campo, sta dando all’Alto Adige e agli altoatesini”.

La data del Sinner party non è ancora stata fissata, ma potrebbe essere questione di giorni. O meglio, di settimane, considerando che all’orizzonte c’è lo swing americano: “Sarà resa nota quando avremo il via libera del suo staff – ha assicurato Kompatscher – Speriamo che sia a breve, sull’onda dell’entusiasmo e delle emozioni che ci ha appena regalato, ma sappiamo che Jannik ama la sua privacy e ha bisogno di recupero prima di tornare ad allenarsi per poi volare negli Stati Uniti. Non vogliamo tirarlo per la giacchetta”. Chi lo conosce, sa.