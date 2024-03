I pronostici di martedì 5 marzo: Champions League, Championship e non solo

I pronostici di martedì 5 marzo: al via il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, in campo anche Championship e altri tornei minori.

La Champions League entra nel vivo, al via stasera il turno di ritorno degli ottavi di finale con la Lazio che dopo la sorprendente vittoria dell’andata cerca una qualificazione clamorosa sul campo del Bayern Monaco. I bavaresi all’Allianz Arena sono sempre temibilissimi, ma la Lazio ha le carte in regola per segnare almeno un gol e tenere in bilico il passaggio del turno fino al 90′ e chissà oltre.

Nell’altro ottavo di finale il PSG che ha ipotecato il passaggio del turno all’andata non dovrebbe andare incontro a brutte sorprese: la Real Sociedad proverà la rimonta ma avendo vinto solo una delle ultime nove partite ufficiali è davvero difficile immaginare eventuali ribaltoni.

Pronostici altre partite

Di scena anche la Champions League asiatica con Al Hilal e Al Ittihad che si riaffrontano a pochi giorni di distanza dallo scontro diretto in campionato finito 3-1.

In campo pure la Championship inglese dove sono attese le vittorie di Leeds e Leicester in lotta per la promozione diretta in Premier League.

Tra le partite da almeno tre gol complessivi occhio a Muaither-Al Ahli Doha e Al-Duhail-Al Markhiya della Qatar Stars League, Altrincham-Dorking della National League e Peterborough-Northampton della League One.

Atteso almeno un gol per squadra in Barnsley-Bolton di League One e Mansfield Town-Milton Keynes Dons di League Two.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Bayern Monaco segna tre due e quattro gol in Bayern Monaco-Lazio, Champions League, ore 21:00

Vincenti

• Leeds (in Leeds-Stoke City, Championship, ore 20:45)

• Leicester (in Sunderland-Leicester, Championship, ore 20:45)

• Bayern Monaco (in Bayern Monaco-Lazio, Champions League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Al-Duhail-Al Markhiya, Qatar Stars League, ore 16:00

• Muaither-Al Ahli Doha, Qatar Stars League, ore 18:00

• Altrincham-Dorking, National League, ore 20:45

• Peterborough-Northampton, League One, ore 20:45

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• Mansfield Town-Milton Keynes Dons, League Two, ore 20:45

• Barnsley-Bolton, League One, ore 20:45

• Real Sociedad-PSG, Champions League, ore 21:00

Il “clamoroso”

Al Hilal vincente e almeno un gol per squadra (in Al Hilal-Al Ittihad, AFC Champions League, ore 19:00)