Serie C, i pronostici sulle partite del 6 marzo

Serie C, prosegue la scorpacciata di partite: nel girone A spicca il derby tra Padova e Vicenza ma ragala diversi spunti anche la sfida tra Avellino e Catania nel girone C.

La Serie C è senza dubbio la grande protagonista di questa settimana con un turno infrasettimanale spalmato su tre giorni. Quella di mercoledì è la giornata in assoluto più ricca di incontri: nel girone A si giocano solamente tre partite ma una di queste, Padova-Vicenza, oltre ad essere un derby sentitissimo è anche un big match, visto che si affrontano la seconda e la terza in classifica.

Il divario tra le due, tuttavia, è importante: il Padova al momento ha quindici punti in più ed è l’unica che può ancora insidiare la capolista Mantova, attualmente la favorita per la promozione diretta. Leggermente avanti dunque la quadra allenata da Vincenzo Torrente, che ha vinto le ultime quattro partite – cinque se comprendiamo anche quella di Coppa Italia con la Lucchese – senza subire gol. Per il Vicenza, che vince ininterrottamente da cinque giornate, non sarà semplice bucare la difesa padovana. In caduta libera invece la Triestina, quarta forza del girone: gli alabardati non riescono più a vincere da oltre un mese e nelle ultime sei partite hanno rimediato cinque sconfitte e un pareggio. Cela diverse insidie anche la gara con il Fiorenzuola, terzultimo in classifica, che dovrebbe riuscire a segnare almeno una rete.

Nel girone B la Juventus Next Gen vuole mettere fine al digiuno di vittorie che dura da tre turni: dopo il pari con il Gubbio (2-2), i bianconeri dovrebbero ottenere un altro risultato positivo nella trasferta di Olbia: i sardi da novembre in poi hanno vinto una sola partita. Il Rimini è favorito sul Sestri Levante, mentre la Torres, seconda dietro all’ormai inarrivabile Cesena, potrebbe avere qualche problema a Ferrara contro la Spal. Match potenzialmente divertente invece il derby tutto toscano tra Pontedera e Lucchese.

Le previsioni sulle altre partite

Nel girone C spicca la sfida tra due nobili decadute come Avellino e Catania. Gli irpini sono quarti – davanti ci sono Juve Stabia, Benevento e Picerno – ma il primo posto sembra essersi allontanato troppo (le Vespe sono a +11) ma il secondo, occupato dai cugini beneventani, è ancora alla portata.

Deludente il Catania di Cristiano Lucarelli, quattordicesimo e a -6 dai playout. Non riescono a cambiare passo gli etnei: nel match del “Partenio” non partono coi favori del pronostico ma potrebbero segnare almeno un gol. La sorpresa di questo girone è il Picerno: i lucani hanno un po’ rallentato nell’ultimo mese (tre pareggi e un k.o.) ma hanno tutto per evitare quantomeno la sconfitta in casa del pericolante Foggia. Il derby campano dovrebbe essere appannaggio del Giugliano, che sembra averne di più rispetto alla Turris, mentre in quello pugliese tra Taranto e Virtus Francavilla la spunteranno verosimilmente i padroni di casa, chiamati a difendere il quinto posto. Non ci aspettiamo invece grandi emozioni a Monopoli nello scontro salvezza con il Brindisi. Trasferta complicata invece per il Crotone, reduce da due sconfitte di fila, in quel di Messina.

Serie C: possibili vincenti

Juventus Nex Gen o pareggio (in Olbia-Juventus Next Gen)

Rimini (in Rimini-Sestri Levante)

Picerno o pareggio (in Foggia-Picerno)

Giugliano (in Giugliano-Turris)

Taranto (in Taranto-Virtus Francavilla)

Le partite da almeno un gol per squadra

Fiorenzuola-Triestina

SPAL-Torres

Avellino-Catania

Le partite da almeno tre gol complessivi

Olbia-Juventus U23

Pontedera-Lucchese

Messina-Crotone

Serie C: le partite da meno di tre gol complessivi

Padova-Vicenza

Monopoli-Brindisi

Taranto-Virtus Francavilla