Lazio-Milan, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Lazio-Milan è una partita valida per la ventisettesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

Domenica scorsa il Milan ha in parte riscattato le due brutte sconfitte tra campionato ed Europa League con Monza e Rennes, due partite in cui i rossoneri avevano finito per mostrare il loro lato peggiore, incassando ben sette gol complessivi nel giro di pochi giorni.

Lo ha fatto dominando sul piano del gioco una delle squadre più in forma della Serie A, l’Atalanta, ma alla fine gli uomini di Stefano Pioli si sono dovuti accontentare di un punto. (1-1) In vantaggio con un eurogol di Leao, il Diavolo si è fatto riacciuffare da un rigore di Koopmeiners e nella ripresa nonostante la foga offensiva non è riuscito a buttare giù il muro nerazzurro, mancando l’appuntamento coi tre punti per la seconda giornata consecutiva. Il terzo posto non è a rischio – per il momento – ma non c’è da stare tranquilli, visto che Bologna e Atalanta, rispettivamente a -5 e -7, non danno la sensazione di essere a corto di benzina. Prima di sfidare lo Slavia Praga negli ottavi di finale di Europa League, il Milan sarà di scena all’Olimpico con la Lazio di Maurizio Sarri, reduce dalla sconcertante prestazione di Firenze.

I biancocelesti nel capoluogo toscano lunedì scorso hanno giocato probabilmente una delle più brutte partite stagionali (2-1), con la Viola che ha preso ben 4 pali e dominato sotto tutti i punti di vista. Lazio dunque tornata con i piedi per terra dopo il successo nel recupero con il Torino, mentre il quarto posto si allontana sempre di più: il Bologna è a +8 ed il match con i rossoneri è forse l’ultima occasone per rientrare in corsa.

Lazio-Milan: le ultime notizie sulle formazioni

Zaccagni e Vecino hanno ormai recuperato: Sarri dovrebbe farli partire dalla panchina, pensando anche alla gara con il Bayern Monaco in Champions League (in Baviera si riparte dall’1-0 dell’Olimpico). Il tecnico biancoceleste ritrova anche Gila, ormai insostituibile lo spagnolo al centro della difesa, e Hysaj, che saranno preferiti a Lazzari e Casale. Niente da fare, invece, per gli infortunati Patric e Rovella.

Pioli dalla metà campo in su dovrebbe schierare la formazione tipo, con Bennacer e Reijnders in mediana e il trio formato da Pulisic, Loftus-Cheek e Leao alle spalle di Giroud. In panchina i ristabiliti Kalulu e Tomori.

Come vedere Lazio-Milan in diretta tv e in streaming

La sfida tra Lazio e Milan, in programma venerdì alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Due squadre molto distanti in classifica ma entrambe alle prese con diversi problemi. Il Milan è tornato a fare fatica nella propria metà campo e i recenti clean sheet con Napoli e Rennes rimangono dei casi isolati da gennaio in poi. La Lazio invece continua a segnare con il contagocce e a deludere anche dal punto di vista del gioco, una roba insolita per una squadra di Sarri. In controtendenza con gli ultimi tre precedenti, tutti terminati con il segno “no gol”, stavolta ipotizziamo un match più movimentato, in cui sia i rossoneri che i biancocelesti segneranno almeno una rete per parte. Il Milan dovrebbe riuscire ad evitare la sconfitta.

Le probabili formazioni di Lazio-Milan

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Gabbia, Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus Cheek, Leao; Giroud.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2