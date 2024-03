Friburgo-Bayern Monaco, Bundesliga: probabili formazioni, pronostici

Friburgo-Bayern Monaco è una partita valida per la ventiquattresima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Nel momento più difficile, è spuntato fuori Harry Kane. L’attaccante inglese è stato il grande protagonista del match di sabato scorso tra Bayern Monaco e Lipsia: con una doppietta – gol decisivo realizzato in pieno recupero – l’ex Tottenham ha permesso ai bavaresi di uscire fuori dall’angolo dopo gli schiaffi ricevuti nelle tre trasferte di Leverkusen, Roma (contro la Lazio) e Bochum.

In classifica è cambiato poco, perché il Bayer Leverkusen capolista continua ad andare a mille all’ora. Il divario dalle Aspirine però è rimasto quantomeno immutato: la squadra di Thomas Tuchel ha sempre 8 punti in meno rispetto a quella di Xabi Alonso, ormai favoritissima per il titolo. L’ex tecnico di PSG e Chelsea, che a fine anno lascerà in ogni caso la Baviera, ha tuttavia ancora diverse opportunità per raddrizzare la stagione. In che modo? Vincendo più partite possibili in campionato ma soprattutto rimontando la Lazio nell’ottavo di finale di Champions League. La gara di ritorno in programma la prossima settimana coi biancocelesti di Sarri è di quelle da non sbagliare per proseguire l’avventura europea. Al contrario, si parlerebbe di un gigantesco flop.

Intanto, nell’anticipo della ventiquattresima giornata di Bundesliga, il Bayern Monaco farà visita al Friburgo, un avversario che nell’ultimo mese ha raccolto a malapena un punto.

Gli uomini di Christian Streich domenica scorsa si sono arresi 2-1 all’Augsburg, scontando le fatiche di coppa: i supplementari nella sfida di Europa League con il Lens di tre giorni prima – il Friburgo alla fine è riuscito a qualificarsi – si sono fatti sentire eccome. La zona Europa si sta lentamente allontanando per Grifo e compagni, scivolati al nono posto, a -5 dall’Eintracht Francoforte sesto. Streich contro il Bayern deve fare a meno di Kyereh, Lienhart e Schmidt, dall’altro lato invece Tuchel non avrà Aséko, Boey, Buchmann, Coman, de Ligt (l’ex juventino è squalificato), Mazraoui e Sarr.

Come vedere Friburgo-Bayern Monaco in diretta tv e streaming

La partita Friburgo-Bayern Monaco è in programma venerdì alle 20:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport 4K (canale 213). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Bayern Monaco ha sempre avuto la meglio sul Friburgo negli ultimi tre precedenti in Bundesliga, terminati con un punteggio complessivo monstre di 9-0. I bavaresi non sono guariti ma se vogliano avere ancora una minima chance di riaprire il campionato non possono sbagliare questo tipo di partite. Fiducia alla squadra di Tuchel ma stavolta difficilmente riuscirà a tenere la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Friburgo-Bayern Monaco

FRIBURGO (4-2-3-1): Atubolu; Sildillia, Ginter, Gulde, Günter; Eggestein, Röhl; Dōan, Höler, Grifo; Gregoritsch.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Dier, Kim, Guerreiro; Pavlović, Goretzka; Müller, Musiala, Sané; Kane.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2