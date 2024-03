I pronostici di venerdì 1 marzo: Serie A, Liga, Bundesliga e Ligue 1

I pronostici di venerdì 1 marzo: abbuffata di anticipi in Serie A, Liga, Bundesliga, Eredivisie e Ligue 1, in campo anche Saudi Pro League e altri tornei minori.

In attesa del ritorno degli ottavi di finale di Champions League, Lazio e Bayern Monaco scendono in campo negli anticipi del venerdì di Serie A e Bundesliga. La squadra di Sarri se la vedrà col Milan, quella di Tuchel sarà ospite del Friburgo. Proprio la Champions League potrebbe condizionare le due formazioni, in particolare la Lazio che in campionato continua ad alternare alti e bassi: i gol non dovrebbero mancare.

Nella Liga spagnola il Celta Vigo a rischio retrocessione non può fallire l’appuntamento con i tre punti contro l’Almeria ultimo in classifica e ormai condannato al ritorno in Segunda Division.

Pronostici altre partite

L’Al Duhail dà sempre spettacolo quando gioca: in ben 11 partite su 13 sono stati realizzati almeno tre gol complessivi, che scendono a 10 nel caso dell’avversaria di turno, l’Al Gharafa. Alto tasso di segni “over” anche negli Emirati Arabi Uniti per Khorfakkan-Shabab Al-Ahli Dubai e Al-Wasl FC-Sharjah.

In Arabia Saudita promettono gol Abha-Al Taee e il big match tra il favoritissimo Al Hilal di Milinkovic Savic, Malcom e Mitrovic e l’Al Ittihad di Benzema.

Pronostici: la scelta del Veggente

• PSG vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Monaco-PSG, Ligue 1, ore 21:00

Vincenti

• Celta Vigo (in Celta Vigo-Almeria, Liga, ore 21:00)

• Al-Hilal Saudi (in Al-Hilal Saudi-Al-Ittihad Jeddah, Saudi Pro League, ore 18:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Khor Fakkan Club-Shabab AL Ahli, Emirati Arabi Uniti, ore 14:35

• Al Duhail-Al Gharafa, Qatar Stars League, ore 16:00

• Al-Wasl-Sharjah, Emirati Arabi Uniti, ore 17:15

• Friburgo-Bayern Monaco, Bundesliga, ore 20:30

Le partite da almeno un gol per squadra

• Abha Club-AL Tai, Saudi Pro League, ore 15:00

• Al-Hilal Saudi-Al-Ittihad Jeddah, Saudi Pro League, ore 18:00

• Lazio-Milan, Serie A, ore 20:45

• Monaco-PSG, Ligue 1, ore 21:00

Il “clamoroso”

Al-Hilal Saudi vincente e almeno un gol per squadra (in Al-Hilal Saudi-Al-Ittihad Jeddah, Saudi Pro League, ore 18:00)