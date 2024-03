Brescia-Palermo, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Brescia-Palermo è una partita della ventottesima giornata di Serie B e si gioca sabato alle 14:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Viene da tre pareggi di fila il Brescia: un momento che tutto sommato per i lombardi possiamo definire positivo. La zona playoff è a un solo punto e le Rondinelle hanno la reale possibilità alla fine della stagione di giocarsi la promozione – difficile – attraverso gli spareggi. Ma in questo match è meglio focalizzarci sulla situazione del Palermo, una squadra che mira alla promozione diretta.

I rosanero un paio di settimane fa hanno pareggiato sul campo della Cremonese in maniera incredibile. Forti del doppio vantaggio e anche della superiorità numerica, gli uomini di Corini con un avvio choc di ripresa sono riusciti nell’impresa al contrario di essere rimontati. E quello che è successo contro la squadra allenata da Stroppa è evidente che abbia lasciato degli strascichi: perché nel turno in mezzo alla settimana è arrivata anche una sconfitta contro la Ternana in una giornata che avrebbe potuto regalare delle emozioni di diverse. Nello spazio di pochi giorni quindi il secondo posto, quello che vale come sappiamo il passaggio nella massima serie senza passare dai playoff si è distanziato di cinque punti. E per rimanere in corsa, la squadra di Corini, ha decisamente un solo risultato a disposizione.

Riuscirà il Palermo a vincere al Rigamonti? Diciamo che il compito è davvero difficile ma tutto sommato per una squadra che ha delle caratteristiche così importanti non impossibile. Di una cosa siamo certi: il Palermo di sicuro non perderà la seconda partita di fila.

Come vedere Brescia-Palermo in diretta tv e in streaming

Palermo-Ternana è in programma sabato alle 14:00 e si potrà vedere su diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport o dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire pure del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. La diretta streaming si potrà seguire anche su DAZN, che negli ultimi sei anni ha sempre trasmesso la Serie B.

Il pronostico

Una gara quella in terra lombarda da almeno una rete per squadra e probabilmente anche da tre reti complessive. Il motivo è presto spiegato: nonostante quello che è il momento che sta vivendo, il Palermo parte leggermente favorito sul Brescia soprattutto per quelle qualità che ha lì davanti e che sono di altra categoria. Corini sa bene di giocarsi una enorme fetta di stagione in questo match e i siciliani in più di un’occasione hanno dimostrato che in trasferta sono pericolosi.

Le probabili formazioni di Brescia-Palermo

BRESCIA (4-3-2-1): Avella; Dickmann, Papetti, Adorni, Fares; Bisoli, Paghera, Bertagnoli; Bianchi, Galazzi; Moncini.

PALERMO (4-2-3-1): Pigliacelli; Diakite, Nedelcearu, Ceccaroni, Lund; Gomes, Coulibaly; Di Mariano, Ranocchia, Traore; Brunori.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2