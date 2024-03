Real Sociedad-PSG, Champions League: diretta tv, probabili formazioni, pronostici

Real Sociedad-PSG è una partita valida per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Un ottimo primo tempo, tre settimane fa, non bastò alla Real Sociedad per sovvertire i pronostici e riuscire ad evitare la sconfitta al Parco dei Principi contro una delle big del calcio europeo nonché tra le principali favorite per la vittoria della coppa, il PSG. La squadra di Imanol nella prima frazione di gioco ha sprecato un paio di occasioni per passare in vantaggio e nella ripresa è stata castigata prima da Mbappé e poi da Barcola (2-0) ed ora sarà costretta a vincere con due o più gol di scarto a San Sebastian nella gara di ritorno.

Dal match di Parigi la Real Sociedad ha vinto solo una partita su quattro ed ha rimediato ben tre sconfitte, una delle quali in semifinale di Coppa del Re (ai rigori) con il Maiorca, costata l’eliminazione. Oyarzabal e compagni hanno accusato il colpo e sabato scorso sono caduti anche a Siviglia (3-2), incassando il settimo ko del loro campionato. Il quarto posto è ormai inarrivabile – l’Atletico Madrid ha 15 punti in più – e l’unico ancora accessibile sembra essere il sesto, attualmente occupato dal Betis, che è avanti di due sole incollature. Imanol conterà sulla voglia di riscatto dei suoi uomini ma soprattutto sull’ambiente calorosissimo della Reale Arena, un campo in cui nella fase a gironi non riuscì a passare neppure l’Inter di Simone Inzaghi.

Tutto già scritto?

Il PSG invece nelle ultime due partite ha mostrato qualche segno di rilassatezza, pareggiando due volte di fila con Rennes (1-1) e Monaco (0-0).

I punti di vantaggio sulla seconda rimangono 9 e l’ennesimo titolo non è in discussione ma l’ambiente non ha ancora digerito la decisione di Mbappé di voler lasciare il club a zero e celebrare l’attesissimo matrimonio con il Real Madrid: non a caso, nei giorni precedenti alla partita con la Real Sociedad, i tifosi hanno affissi degli striscioni contro il loro campione. Luis Enrique a San Sebastian dovrà fare a meno degli infortunati Kimpembe, Skriniar e Kurzawa ma è in dubbio anche la presenza di Danilo Pereira, che difficilmente riuscirà a recuperare: in difesa, accanto al rientrante Marquinhos, toccherà a Beraldo. Dall’altro lato, Imanol si affiderà ai titolarissimi ma la probabile assenza di Barrenextea continua a turbare il sonno del tecnico basco.

Come vedere Real Sociedad-PSG in diretta tv e streaming

La sfida tra Real Sociedad e PSG è in programma martedì alle 21:00 e si giocherà alla Reale Arena di San Sebastian, in Spagna. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Un modo alternativo per vedere in streaming Real Sociedad-PSG è abbonarsi a Mediaset Infinity+, che ha acquisito i diritti sulla massima competizione continentale, ad un costo di 7,99 euro mensili.

Il pronostico

Potrebbe non essere una serata tranquilla quella del PSG a San Sebastian. La Real Sociedad, che ormai non ha più nulla da perdere, come all’andata potrebbe inizialmente mettere in difficoltà i parigini e stavolta dovrebbe trovare la via del gol almeno in un’occasione. La squadra di Luis Enrique in ogni caso riuscirà verosimilmente ad evitare la sconfitta: ci aspettiamo un secondo tempo più prolifico rispetto al primo.

Le probabili formazioni di Real Sociedad-PSG

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Galán, Zubeldia, Le Normand, Traoré; Merino, Zubimendi, Méndez; Oyarzabal, André Silva, Kubo.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Hernández; Zaïre-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembélé, Mbappé, Barcola.

La Real Sociedad riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 1-2