Sorteggio tabellone Indian Wells, gli avversari di Sinner

Sorteggio tabellone Indian Wells, ecco contro quali avversari dovranno vedersela gli eroi azzurri al primo turno del Masters 1000.

Quando, nei giorni scorsi, ha postato una fotografia in bianco e nero, abbiamo temuto il peggio. Lì per lì ci ha fatto prendere, diciamoci la verità, un coccolone. Gli atleti in genere optano per il black and white quando devono comunicare ai propri tifosi qualcosa di spiacevole. Come un infortunio, ad esempio, oppure un ritiro inaspettato.

Per fortuna, lo scatto pubblicato da Jannik Sinner non era foriero di cattive notizie, anzi. L’altoatesino intendeva semplicemente annunciare la sua imminente partenza per gli Stati Uniti, dove prenderà parte ad una tournée che ci regala sempre grandissime sorprese. E figurarsi quanto abbaglianti saranno i riflettori puntati su di lui, reduce com’è da un’incredibile serie di vittorie che gli ha spalancato nientepopodimeno che le porte della top 3. Anche al di là dell’Oceano la posta sarà altissima: l’altoatesino ha la possibilità di sorpassare Carlos Alcaraz e di salire al secondo posto della classifica mondiale, motivo per il quale se ne vedranno, di sicuro, delle belle.

Tanto più che tutti i tennisti in gara cercheranno di fargli lo sgambetto, avendo ormai intuito che l’azzurro è uno di quei campioni nei quali sarebbe meglio non imbattersi. Chi di certo arriverà in California con una gran sete di “vendetta” è Novak Djokovic, che a Melbourne è stato messo alla porta in semifinale proprio dallo stesso Sinner. E che cercherà, nel deserto californiano, di rifarsi e di ritrovare la retta via.

Sorteggio tabellone Indian Wells, il primo turno degli azzurri

Occhio anche all’iberico Alcaraz, ovviamente, che fiutando il pericolo Sinner farà tutto ciò che è in suo potere per difendere il titolo – è lui il campione uscente – e i punti collezionati lo scorso anno.

Potrebbe non rendere la vita facile a Jannik, ammesso che s’incrocino lungo il cammino al Tennis Garden, anche Daniil Medvedev, che ha assoldato un nuovo coach e che, esattamente come Nole, è in cerca di riscatto. Senza dimenticare, poi, che Indian Wells sancirà il ritorno in campo di Rafael Nadal, che sfrutterà il ranking protetto per assicurarsi un posto nel main draw. Sarà quindi, in un certo senso, la potenziale mina vagante del torneo.

A rappresentare l’Italia ci saranno, oltre a Sinner, Lorenzo Musetti (sempre a patto che la compagna non dia alla luce il loro primogenito in quei giorni), Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli. Non ci sarà invece Matteo Berrettini, che rientrerà al Challenger di Phoenix e che è iscritto, però, al Masters 1000 successivo, quello di Miami. Non ci resta che scoprire, allora, come se la caveranno gli eroi azzurri in California. Per sapere chi affronteranno al primo turno dovremo attendere l’1 di stanotte (ora italiana): è fissato per quell’ora, infatti, il sorteggio del tabellone di Indian Wells.