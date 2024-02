Siviglia-Real Sociedad, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Siviglia-Real Sociedad è una gara valida per la ventisettesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 14:00: tv, formazioni e pronostici

Non è sicuramente un bel momento per la Real Sociedad di Alguacil. Che non solo la scorsa settimana ha perso in casa contro il Villarreal, ma che durante questi giorni ha perso anche la possibilità di andare in finale di Coppa del Re. Ci ha pensato il Maiorca, dopo i calci di rigore, a dare un dispiacere alla formazione che è pure a un passo dall’eliminazione dalla Champions League, visto il risultato con il quale si è chiuso l’ottavo di finale contro il Psg. Insomma, momento nerissimo.

E ne potrebbe sicuramente approfittare il Siviglia. Gli andalusi hanno sì perso contro il Real Madrid (1-0 il finale), ma hanno dimostrato, almeno caratterialmente, di essere pronti ad un importante finale di stagione. Sergio Ramos e compagni sono caduti solamente “grazie” alla giocata clamorosa di Modric, una di quelle che riconciliano con il calcio. Insomma, il Siviglia, è andato davvero vicino a strappare un punto dal Bernabeu.

E siccome la salvezza non è ancora conquistata – servono diversi punti per rimanere tranquilli – possiamo affermare che l’occasione, per i padroni di casa, è davvero ghiotta, enorme, decisamente da sfruttare. Tenendo pure presente, come spiegato prima, della situazione all’interno della Real Sociedad, una squadra che era partita a razzo e che adesso sta pagando anche sotto l’aspetto fisico il tutto. E che pagherò anche lo sforzo della semifinale contro il Maiorca.

Come vedere Siviglia-Real Sociedad in diretta tv e streaming

Siviglia-Real Sociedad, valida per la ventisettesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 14:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Una gara che mette in palio dei punti pesantissimi. E per quanto vi abbiamo raccontato prima siamo convinti che il Siviglia possa prendere l’intero malloppo. Sarebbe di fondamentale importanza per gli andalusi riuscire appunto in questa affermazione. La parte finale di stagione si potrebbe mettere davvero in discesa.

ISCRIVITI ai canali TELEGRAM o WHATSAPP per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Siviglia-Real Sociedad

SIVIGLIA (3-5-2): Nyland; Bade, Sergio Ramos, Salas; Navas, Sow, Soumare, Torres, Acuna; En Nesyri, Romero.

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro; Traore, Le Normand, Pacheco, Galan; Zakharyan, Zubimendi, Mendez, Barrenetxea; Kubo, Andre Silva.



POSSIBILE RISULTATO: 2-1