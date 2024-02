Celta Vigo-Almeria, Liga: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Celta Vigo-Almeria è una partita della ventisettesima giornata della Liga e si gioca venerdì alle 21:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

La ventisettesima giornata della Liga si apre con un elettrizzante scontro diretto tra due squadre in piena lotta per non retrocedere, vale a dire il Celta Vigo di Rafa Benitez e il fanalino di coda Almeria.

I galiziani per ora si tengono a distanza dalla zona rossa ma il margine di vantaggio sul Cadice terzultimo è di soli tre punti. L’occasione per ampliarlo ulteriormente Iago Aspas e compagni ce l’hanno avuta domenica scorsa ma l’hanno incredibilmente sprecata: in vantaggio di due gol proprio contro il Cadice, il Celta si è fatto rimontare nell’ultima mezz’ora, incassando il gol del definitivo 2-2 in pieno recupero. Soltanto un pareggio, dunque, per la formazione guidata dall’ex tecnico di Inter e Napoli, che nel mese di febbraio è riuscita ad avere la meglio solo sull’Osasuna nella trasferta di Pamplona. E non deve stupire il fatto che, finora, il club galiziano ha fatto meglio fuori casa che al “Balaidos”, dove ha raccolto a malapena 10 punti in 13 partite (terzo peggior rendimento casalingo). Una media insufficiente che deve per forza alzarsi per raggiungere quanto prima la salvezza, obiettivo che ad oggi sembra ancora molto lontano.

L’Almeria invece è quasi spacciato: con 9 punti conquistati fino a questo momento, i biancorossi hanno ormai pochissime possibilità di mantenere la categoria e di restare in massima serie. Eppure la squadra allenata da Gaizka Garitano è restia ad arrendersi. Nelle ulltime tre giornate ha collezionato altrettanti pareggi, due dei quali con avversari di livello nettamente superiore come Athletic Bilbao (0-0) e Atletico Madrid (2-2). Il Celta è avvisato, nonostante i punti raccolti fuori casa dagli andalusi siano solamente due.

Come vedere Celta Vigo-Almeria in diretta tv e streaming

Celta Vigo-Almeria, valida per la ventisettesima giornata della Liga, è in programma venerdì alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

L’Almeria sta dimostrando di essere più vivo che mai e quasi certamente farà sudare anche il Celta Vigo, che in casa finora non ha mai brillato. Entrambe dovrebbero andare a segno.

Le probabili formazioni di Celta Vigo-Almeria

CELTA VIGO (4-4-2): Guaita; Manquillo, Starfelt, Unai Nunez, Manu Sanchez; Allende, Jailson, Beltran, De la Torre; Larsen, Douvikas.

ALMERIA (4-2-3-1): Maximiano; Pubill, Chumi, Edgar, Bruno Langa; Baba, Robertone; Romero, Viera, Embarba; Lozano.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1