I pronostici di giovedì 29 febbraio: partite di coppa in Spagna, Turchia e Portogallo

I pronostici di giovedì 29 febbraio: partite di coppa in Spagna, Turchia, Portogallo e Olanda, si gioca anche il campionato arabo.

Giovedì senza coppe europee ma le partite non mancano, in scena le coppe nazionali in Spagna, Turchia, Portogallo e Olanda più il campionato arabo con l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo.

In Coppa del Re c’è il ritorno della semifinale tra Athletic Bilbao e Atletico Madrid: i baschi proveranno a difendere il vantaggio dell’1-0 in trasferta conquistato all’andata. La squadra allenata da Simeone rispetto agli anni passati trova però con grande costanza la via del gol e alla lunga dovrà scoprirsi, motivo per cui soprattutto nel secondo tempo le reti non dovrebbero mancare.

Spettacolo e gol altamente probabili nella Coppa di Portogallo dove si sfidano Sporting CP e Benfica: l’unico precedente stagionale lo ha vinto 2-1 in rimonta con due gol dopo il novantesimo il Benfica, motivo per cui lo Sporting proverà a vendicarsi.

Pronostici altre partite

In Arabia Saudia probabile goleada dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo che viaggia alla media di 2,9 gol a partita. Stesso discorso negli Emirati Arabi Uniti per l’Al Ain che vanta una media di 2,4 gol segnati a partita.

In Qatar le partite dell’Al Ahli Doha sono sinonimo di abbuffata di gol: solo in una occasione finora se ne sono segnati meno di tre complessivi. Attese goleade anche per Galatasaray e Feyenoord che dopo le delusioni di Europa League vorranno rifarsi nelle rispettive coppe nazionali, così come il Rennes in casa del Le Puy Foot 43 Auvergne.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Tempo con più gol: secondo in Athletic Bilbao-Atletico Madrid, Coppa del Re, ore 21:30

Vincenti

• Galatasaray (in Galatasaray-Fatih Karagumruk, Coppa di Turchia, ore 18:45)

• Feyenoord (in Feyenoord-Groningen, Coppa d’Olanda, ore 20:00)

• Rennes (in Le Puy Foot 43 Auvergne-Rennes, Coppa di Francia, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Al Ain-Hatta, Emirati Arabi Uniti, ore 14:35

• Al-Nassr-AL Hazem FC, Saudi Pro League, ore 18:00

• Al-Ahli Doha-Umm-Salal, Qatar Stars League, ore 18:00

• Galatasaray-Fatih Karagumruk, Coppa di Turchia, ore 18:45

• Feyenoord-Groningen, Coppa d’Olanda, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Al-Wehda-Al-Taawoun, Saudi Pro League, ore 15:00

• Athletic Bilbao-Atletico Madrid, Coppa del Re, ore 21:30

• Sporting Lisbona-Benfica, Coppa del Portogallo, ore 21:45

Il “clamoroso”

Galatasaray vincente e almeno un gol per squadra (in Galatasaray-Fatih Karagumruk, Coppa di Turchia, ore 18:45)