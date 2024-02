Athletic Bilbao-Atletico Madrid, Coppa del Re: streaming gratis, probabili formazioni, pronostici

Athletic Bilbao-Atletico Madrid è una partita valida per le semifinali di Coppa del Re e si gioca giovedì alle ore 21:30: diretta tv in chiaro, probabili formazioni, pronostici.

Chi sfiderà il sorprendente Maiorca nella finale di Coppa del Re? L’altro slot a disposizione se lo contendono Athletic Bilbao e Atletico Madrid, pronti a darsi nuovamente battaglia nella semifinale di ritorno in programma al San Mamés. In questo momento sono i baschi ad essere “in vantaggio”, grazie al preziosissimo successo ottenuto lo scorso 7 febbraio nel match del Civitas Metropolitano (0-1), deciso da un rigore dell’ex torinista Berenguer. Un prestazione di grande sacrificio da parte dei Lehoiak, capaci di resistere fino alla fine ai tambureggianti attacchi della formazione allenata dal “Cholo” Simeone.

Per tornare a giocare l’ultimo atto della coppa nazionale dopo tre anni – non accade dal 2021 – alla squadra di Ernesto Valverde basterà non perdere nel suo stadio, dove è imbattuta da ben 14 partite consecutive tra le varie competizioni. Con un pareggio, infatti, sarebbe l’Athletic Bilbao a staccare il biglietto per la finalissima ed il sogno di sollevare per la prima volta dopo 40 lunghi anni la Coppa del Re diventerebbe sempre più reale. Insomma, una partita che può valere quasi una stagione per il club basco, reduce dalla brutta sconfitta in campionato con il Betis di Pellegrini. Probabilmente distratto dall’imminente semifinale, l’Athletic domenica scorsa è naufragato in Andalusia (3-1), mancando così l’aggancio al quarto posto, occupato proprio dall’Atletico: le due squadre, infatti, sono rivali anche nella Liga ed attualmente sono separate da soli 3 punti.

Per l’Atletico un febbraio da dimenticare

Ha tirato un sospiro di sollievo Simeone, visto che i suoi non sono andati al di là di un pareggio con l’ultima in classifica, l’Almeria (2-2), forse ancora scossi dal k.o. con l’Inter (1-0) nell’andata degli ottavi di finale in Champions League.

Un febbraio da dimenticare, finora, per i Colchoneros, calati improvvisamente di rendimento. L’unico successo dei madrileni nell’ultimo mese è stato il roboante 5-0 rifilato al Las Palmas. Simeone è in ansia per il suo attaccante Griezmann, infortunatosi contro i nerazzurri. Per il francese sarà una corsa contro il tempo: nel caso in cui non dovesse farcela toccherà a Correa supportare Morata. Nell’Athletic sono in dubbio Yuri e Yeray.

Come vedere Athletic Bilbao-Atletico Madrid in diretta tv e streaming

Athletic Bilbao-Atletico Madrid, valida per le semifinali di Coppa del Re, è in programma giovedì alle 21:30. La sfida si potrà seguire gratuitamente sul canale Youtube di “Cronache di Spogliatoio”, broadcaster che in Italia si è aggiudicato i diritti sulla manifestazione calcistica spagnola.

Il pronostico

Servirà un’impresa al claudicante Atletico Madrid – con ogni probabilità privo di uno dei suoi giocatore-chiave come Griezmann – per ribaltare tutto al San Mamés. La squadra di Simeone dovrà per forza sbilanciarsi per tentare la rimonta, motivo per cui ci aspettiamo un match abbastanza movimentato, da almeno una rete per parte, e di conseguenza con un secondo tempo molto più vivace rispetto al primo.

Le probabili formazioni di Athletic Bilbao-Atletico Madrid

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Agirrezabala; De Marcos, Vivian, Paredes, Lekue; Vesga, Ruiz de Galarreta; I. Williams, Sancet, N. Williams; Guruzeta.

ATLETICO MADRID (5-3-2): Oblak; Llorente, Savic, Witsel, Hermoso, Lino; De Paul, Koke, Barrios; Correa, Morata.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1