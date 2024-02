Scommesse, azzeccati 15 tiri in porta: hanno vinto in 56

Scommesse, hanno azzeccato almeno 15 tiri in porta durante la partita. E hanno vinto in 56. Ecco quello che è successo

Una serata particolare quella di martedì, perché non solo c’è stato il turno infrasettimanale della Serie B ma soprattutto c’è stata la Fa Cup, con la vittoria semplice del Manchester City sul campo del Luton. Un finale tennistico, 2-6, con cinque gol di Haaland in soli 58 minuti. Poi Guardiola ha deciso di toglierlo dal campo e il norvegese non ha avuto la possibilità di aumentare il proprio bottino.

Cinque gol, dicevamo, e anche quattro assist di De Bruyne. Il belga è tornato ad essere decisivo dopo un poco di tempo lontano dal campo per via di qualche infortunio di troppo che lo ha costretto a guardare i compagni. Ma oltre questo sono stati diversi i calciatori della squadra del tecnico catalano a centrare lo specchio della porta. E siccome anche noi vi abbiamo parlato di una partita segnata, perché i blu di Manchester hanno come obiettivo appunto quello di rivincere il trofeo, in 56 persone in Inghilterra ci hanno creduto di più, immaginando quello che alla fine si è realizzato, vale a dire un vero e proprio assalto alla porta del Luton.

Scommesse, centrata una quota 71

E allora cos’hanno deciso di giocare 56 persone – così come riportato dal profilo ufficiale di BetFair su X – centrando così una quota che valeva prima del match 71 volte la posta? Hanno deciso di scommettere sul fatto che il Manchester City nel corso dei 90 minuti avrebbe centrato i pali per almeno 15 volte. E così è stato perché poi alla fine le statistiche hanno detto questo: conclusione totali verso la porta 17, conclusioni nello specchio 15. Una percentuale altissima.

Anche il Luton ha calciato 7 volte verso lo specchio della porta, c’è da dirlo, a dimostrazione che alla fine è stata comunque una partita pure piacevole nonostante il finale tutto a favore degli ospiti, ma quello che rimane è la scommessa. Persone che ci hanno creduto e che ci hanno investito un bel po’ di soldini. Con 10 sterline, per fare un esempio, la vincita potenziale era di 710. Complimenti a loro.