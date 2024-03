Gratta e Vinci, 10 milioni in un giorno solo: la regione più fortunata

Gratta e Vinci, dieci milioni di euro in un giorno solo. La regione più fortunata al momento è questa. Ecco quello che è successo

Alcune volte la fortuna decide e ovviamente non si sa nemmeno il perché, di premiare alcune regioni rispetto alle altre. Se l’anno scorso era stata la Lombardia quella che alla fine del 2023 aveva ricevuto un dono il maggior numero di milionari attraverso il Gratta e Vinci, in questo 2024 è la Campania che si candida prepotentemente a prenderne il posto. Soprattutto se riuscirà a mantenere questa percentuale di vincite incredibili.

Sì, perché come spiegato da assopoker.com, nei giorni scorsi nella regione del Sud Italia sono state piazzate due vincite clamorose con dei Gratta e Vinci che hanno un valore commerciale di 20euro e che permettono come vincita massima di portare a casa 5 milioni di euro. E come avrete capito, appunto, entrambi hanno centrato quello che è il premio migliore, quello che cambia la vita. Ma andiamo a vedere insieme con quali tagliandi e dove è stato fatto il doppio colpo clamoroso.

Gratta e Vinci, 10 milioni di euro in un giorno solo

Due colpi da 5 milioni di euro in un giorno solo, incredibile. Il primo a Sant’Arsenio, dove con il tagliando più amato dagli italiani, il Miliardario Maxi, all’interno del Lion’s Café un fortunato ha grattato il tagliando vincente. Con il Miliardario la probabilità di vincita massima è pari ad un biglietto ogni 9.360.000. Sì, è evidente che ci voglia davvero tanta fortuna.

L’altro colpo grosso è stato centrato invece al Life Café di Domicella. In questo caso la vincita clamorosa è stata grattata sul tagliando il Nuovo 100X, che costa sempre 20euro come quello citato prima. Con questo biglietto, che non è da moltissimo tempo in circolazione, la probabilità di vincita massima si attesta su un biglietto ogni 10.080.000. Ancora più fortuna ci vuole. Ma quando la Dea Bendata decide così inutile stare qui a spiegare e fare. Non c’è infatti nessuna possibilità di logica, ve lo abbiamo detto. Per vincere serve solo ed esclusivamente tanta fortuna. E niente più.