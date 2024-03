Championship: i pronostici sulle partite di martedì 5 marzo

Championship, nel turno infrasettimanale le luci dei riflettori sono puntate sulla capolista Leicester, che non sta attraversano un periodo positivo.

Fino a qualche mese fa, in Champions League, la corsa al primo posto sembrava abbondantemente chiusa. Il Leicester di Enzo Maresca aveva messo tutti in riga, dominando in lungo e in largo e dimostrando di non avere rivali in cadetteria. Tuttavia, nelle ultime settimane sono bastate tre sconfitte consecutive per riaprire la lotta per il primato, con le Foxes che sono riuscite a dilapidare un enorme vantaggio.

Sabato scorso il Leicester è stato beffato anche dal QPR, che ha avuto la meglio 2-1 al King Power Stadium: il dominio del possesso palla e le innumerevoli-palle gol non sono bastate alla squadra di Maresca per piegare i londinesi ed invertire la rotta. Fatto sta che adesso, per evitare che le dirette concorrenti si avvicinino ulteriormente, Vardy e compagni dovranno per forza vincere in casa del Sunderland, squadra che ha perso le ultime quattro partite e non riesce a mettersi alle spalle il momento critico. Stavolta il Leicester otterrà un risultato positivo ma difficilmente ce la farà a tenere la porta inviolata. Nel turno infrasettimanale scende in campo anche il Leeds, altra retrocessa dalla Premier League che sta cercando di riconquistare immediatamente la massima serie. Gli uomini di Daniel Farke, dopo il pareggio esterno con l’Huddersfield, dovrebbero tornare a vincere battendo lo Stoke City, meno temibile fuori casa: almeno tre i gol complessivi.

Championship: l’Ipswich Town non vuole fermarsi

Davanti al Leeds, al secondo posto, c’è l’irriducibile Ipswich Town, che oggi sarebbe promosso direttamente in Premier League. Dopo quella ottenuta sabato a Plymouth (0-2), sono diventate cinque le vittorie consecutive dei Tractor Boys, favoritissimi nel match con il Bristol City. L’Ipswich in casa quest’anno non ha sbagliato quasi mai, rimediando appena una sconfitta tra le mura amiche.

Si prospetta una gara equilibrata tra Blackburn e Milwall, due delle grandi delusioni di questo torneo e che a causa dei risultati contrastanti sono finite a lottare per non retrocedere: un pareggio non è da escludere. L’obiettivo del Coventry, invece, è quello di rientrare in corsa per i playoff: obbligatoria la vittoria con un ormai rassegnato Rotherham, sempre più ultimo. Da metà gennaio l’Hull City ha incassato una sola sconfitta e dopo due pareggi con West Bromwich e Preston potrebbe tornare al successo con il Birmingham, quintultimo e reduce da due brutte sconfitte. Infine ci sono buone possibilità che lo Sheffield Wednesday, penultimo ma in netta ripresa (quattro vittorie nelle ultime cinque) vada a punti anche contro il Plymouth.

Championship: possibili vincenti

• Blackburn o pareggio (in Blackburn-Milwall, ore 20:45)

• Hull City (in Hull City-Birmingham, ore 20:45)

• Sheffield Wednesday o pareggio (in Sheffield Wednesday-Plymouth, ore 20:45)

• Leicester o pareggio (in Sunderland-Leicester, ore 20:45)

• Ipswich Town (in Ipswich Town-Bristol City, ore 21:00)

Le partite da almeno un gol per squadra

• Blackburn-Milwall, ore 20:45

• Sunderland-Leicester, ore 20:45

Championship: le partite da almeno tre gol complessivi

• Coventry-Rotherham, ore 20:45

• Leeds-Stoke City, ore 20:45

• Ipswich Town-Bristol City, ore 21:00