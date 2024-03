Serie C, i pronostici sulle partite del 5 marzo

Serie C, nel turno infrasettimanale scendono in campo sia Mantova che Cesena, rispettivamente al comando dei gironi A e B: notizie e pronostici.

Torna subito in campo la Serie C e lo fa con un interessante turno infrasettimanale. Nel girone A occhi puntati sulla capolista Mantova, che nelle ultime due giornate ha rallentato pareggiando contro Novara e Pro Vercelli. I virgiliani sognano il ritorno in B dopo oltre un decennio ma non possono permettersi altre frenate, visto che il Padova, altra grande favorita per la promozione diretta, adesso ha solo 4 punti in meno.

La squadra di Davide Possanzini, con il supporto del suo pubblico (11 vittorie, un pareggio e una sconfitta tra le mura amiche) dovrebbe tornare a vincere contro la Virtus Verona, ma non sarà una passeggiata piegare gli orgogliosi scaligeri: previsti almeno tre gol complessivi. Restando nel girone A, il Legnago è una delle potenziali outsider e, a meno di crolli improvvisi, giocherà i playoff promozione. Gli uomini di Massimo Donati partono favoriti nel derby con la Pergolettese, che invece deve fare il possibile per uscire dalla zona playout. Due match potenzialmente molto equilibrati quelli tra Atalanta U23 e Lumezzane e Pro Sesto e Giana Erminio: molto probabile che entrambe vadano a segno almeno in un’occasione. Chi sta deludendo è la Pro Vercelli, incapace di vincere ormai da due mesi. I piemontesi hanno realizzato un solo gol nelle ultime quattro partite e rischiano anche in casa dell’Aurora Pro Patria: non si preannuncia un incontro spettacolare.

Le previsioni sulle altre partite

Nel girone B veleggia la Serie B il Cesena di Mimmo Toscano. I romagnoli sembrano ormai irraggiungibili: la Torres seconda ha ben 12 punti in meno rispetto ai bianconeri.

Per De Rose e compagni non sarà semplice, tuttavia, prendersi l’intera posta in palio in casa della Carrarese, terza in classifica ed imbattuta da 8 partite. Una sfida che dovrebbe garantire equilibrio, dal momento che si affrontano due delle migliori difese del girone. Il Perugia è in netta ripresa e mette nel mirino la terza vittoria consecutiva in casa dell’Entella: i liguri non vincono dal 7 gennaio e sono reduci da pesante 4-0 rimediato in casa del Cesena. Il Gubbio di Piero Braglia dovrebbe evitare quantomeno la sconfitta con l’Arezzo, mentre il Pescara, dopo aver salutato Zeman, cerca punti pesanti in casa della Recanatese terzultima. Può risollevarsi anche l’Ancona, impegnato nel derby tutto marchigiano contro il fanalino di coda Fermana.

Serie C: possibili vincenti

Legnago (in Legnago-Pergolettese)

Mantova (in Mantova-Virtus Verona)

Perugia o pareggio (in Entella-Perugia)

Ancona (in Ancona-Fermana)

Gubbio o pareggio (in Gubbio-Arezzo)

Pescara (in Recanatese-Pescara)

Le partite da almeno un gol per squadra

Atalanta U23-Lumezzane

Pro Sesto-Giana Erminio

Le partite da almeno tre gol complessivi

Mantova-Virtus Verona

Ancona-Fermana

Serie C: le partite da meno di tre gol complessivi

Aurora Pro Patria-Pro Vercelli

Carrarese-Cesena