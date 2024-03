10eLotto, doppio colpo clamoroso: 100 mila euro

10eLotto, il doppio colpo è clamoroso. Ecco quello che è successo nelle ultime estrazioni. In totale portati a casa la bellezza di 100mila euro

Più passa il tempo e più il 10eLotto, gioco che non solo è legato all’estrazione del Lotto ma ha anche una parte proprio dedicata a sé, con un’estrazione ogni cinque minuti, attira un numero di persone importanti, che vengono ovviamente stuzzicate anche dalle vincite che questo particolare sistema riesce a regalare.

Sì, perché nelle ultime estrazioni, così come si legge su Agimeg.it, sono stati piazzati due colpi importantissimi che fanno capire come si possa vincere sia nel primo che nell’altro caso. Basta poco, quel pizzico di fortuna che prima o poi tutti sognano di avere nella vita. E che due persone, in due zone diverse dell’Italia, hanno avuto nei giorni scorsi. Riuscendo così a piazzare il doppio colpo per un totale di 100mila euro. Sì sì, avete capito proprio bene: centomila euro con il 10eLotto. Non è uno scherzo.

10eLotto, ecco il doppio colpo

Due 9, che hanno regalato 50mila euro a testa. Il primo è stato centrato a Rufina, in provincia di Firenze, legato alla modalità dell’estrazione del Lotto. Poi, a Cerreto d’Esi, centro in provincia di Ancona, lo stesso risultato: sempre con un 9, sempre 50mila euro, ma in questo caso nella seconda modalità che vi abbiamo spiegato prima, vale a dire quella legata all’estrazione veloce del gioco. Ce n’è una ogni cinque minuti.

Ovvio che come vi abbiamo raccontato molte volte questi colpi succedono una sola volta nella vita e il gioco alla fine ti fa sempre perdere. A meno che uno non decida, magari anche dopo una vincita del genere, di smettere si giocare e quei soldi tenerli o investirli in alcuni progetti che si avevano in mente, o che si sognavano, e che forse non si aveva la possibilità di metterli in pratica. Quando si gioca, ribadiamo, bisogna stare davvero attenti e con il cervello sempre connesso perché il pericolo di essere risucchiati dentro a un vortice dal quale poi è difficile uscire è sempre dietro l’angolo. Il consiglio, alla fine, rimane sempre uno: non giocare. Oppure farlo con elevata moderazione, solamente per il giusto e mai per cercare la vincita. Quella raramente arriva.