Luton Town-Aston Villa, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Luton Town-Aston Villa è una partita valida per la ventisettesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Le due vittorie di fila contro Fulham e Nottingham Forest, battuti rispettivamente 2-1 e 4-2, hanno restituito il sorriso ad Unai Emery. Il suo Aston Villa adesso è quarto da solo: sì, certo, il Tottenham ha una partita in meno – gli Spurs non sono scesi in campo una settimana fa per via dell’impegno del Chelsea nella finalissima di League Cup – ma ora sono diventati 5 i punti da recuperare nei confronti dei Villans. Che, a loro volta, non possono più nascondersi: l’obiettivo è qualificarsi alla prossima Champions League.

Il club di Birmingham, che dalla prossima settimana ricomincerà a giocare di nuovo ogni tre giorni – c’è l’Ajax negli ottavi di finale di Conference League – a differenza di quanto accadeva fino a qualche mese fa sta facendo meglio in trasferta che al Villa Park, finora un autentico fortino. La vittoria sul Nottingham Forest ha infatti interrotto un digiuno di successi casalinghi che andava avanti da tre partite (sconfitte con Newcastle, Chelsea e Manchester United). Fuori casa invece la squadra di Emery galoppa: nel 2024 McGinn e compagni sono ancora imbattuti ed hanno subito a malapena un gol in cinque gare. L’Aston Villa cercherà di non sporcare questo record nell’ultimo dei posticipi del sabato di Premier League, in casa del neopromosso Luton.

Quattro sconfitte di fila per gli Hatters

Gli Hatters mercoledì scorso sono stati letteralmente travolti dal “ciclone Haaland”: il norvegese, in combutta con De Bruyne, ha realizzato ben 5 gol nel match valido per il quinto turno di FA Cup, stravinto 6-2 dal City.

Per la squadra allenata dal gallese Rob Edwards è la quarta sconfitta consecutiva: a quella di coppa bisogna aggiungere anche quelle di campionato con Sheffield United, Manchester United e Liverpool. L’altra “mazzata” è stata la restituazione all’Everton di 4 dei 10 punti di penalizzazione: adesso il Luton, con una gara da recuperare, ha quattro punti in meno rispetto alla quartultima, il Nottingham Forest. A differenza delle altre neopromosse, Sheffield e Burnley, è tuttavia la squadra che sembra avere più possibilità di salvarsi.

Come vedere Luton Town-Aston Villa in diretta tv e in streaming

Luton Town-Aston Villa è in programma sabato alle 18:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Anche l’Aston Villa dovrebbe approfittare dello scarso equilibrio che c’è in questo momento tra i reparti della squadra di Edwards, la quale farà fatica a tenere a bada l’attacco di Emery. Villans favoriti in un match da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Luton Town-Aston Villa

LUTON TOWN (4-2-3-1): Kaminski; Osho, Mengi, Burke; Ogbene, Barkley, Clark, Doughty; Chong, Morris; Woodrow.

TOTTENHAM (3-4-2-1): Johnstone; Ward, Richards, Andersen; Munoz, Wharton, Lerma, Mitchell; Eze, Ayew; Mateta.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3