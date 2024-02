Formula Uno, qualifiche Gp del Bahrain: tv, streaming, pronostico

Formula Uno, qualifiche Gp del Bahrain: parte il Mondiale con la prima prova della stagione. Ecco il nostro pronostico per le qualifiche

Finalmente. Perché non vedevamo l’ora. Si alza il sipario in questo weekend sul Mondiale di Formula Uno, con la prima gara in programma sabato 2 marzo (per rispettare il mese del Ramadan) in Bahrain. Anche la settimana successiva, in Arabia Saudita, si correrà di sabato, quindi state sempre attenti alle date. Ma questo è un altro discorso, adesso si pensa a correre. Con una sola certezza.

Il favorito numero uno indiscusso è Max Verstappen, che dentro la sua Red Bull anche nei test ha dato spettacolo. Inoltre il passo gara è qualcosa di clamoroso, visto che rischia anche di dare un secondo a giro a tutti gli altri. Vabbè, si sapeva che la sua macchina sarebbe stata ancora una volta la più performante. Ma questo non abbassa, almeno per il momento, quello che è l’interesse per vedere se la Ferrari ha fatto dei progressi. C’è attesa e curiosità, con Leclerc che sogna di partire con il piede giusto. Soprattutto nelle qualifiche visto che il monegasco ha mostrato: Verstappen si è dimostrato sempre il solito cannibale, uno che ha voglia di vincere tutto e vuole mettere le cose in chiaro sin da subito. E parte anche nelle qualifiche con i favori del pronostico.

Formula Uno, qualifiche del Bahrain: dove vederle in tv e in streaming

Le qualifiche del Gp del Bahrain sono in programma venerdì 1 marzo alle 17:00. Si potranno seguire in diretta su Sky, al canale dedicato Sky Sport Formula Uno. In streaming si potranno vedere tramite l’applicazione Sky Go oppure attraverso il servizio di Now Tv, collegato a Sky. In differita, e in chiaro, le qualifiche del Gran Premio del Bahrain si potranno vedere su Tv8 , al canale 8 del telecomanda, a partire dalle 22:00 di venerdì.

Il pronostico

Indubbio che Max Verstappen, anche per quello che ha fatto vedere nel corso dei test, parta con tutti i favori del pronostico. Il pilota olandese della Red Bull è quello da battere dopo tre vittorie mondiali di fila. Una prima fila che potrebbe essere composta e chiusa anche dal compagno di squadra Sergio Perez. Però in questo caso c’è poco margine di certezza: tra la McLaren, la Mercedes e, ovviamente, la Ferrari, la sorpresa potrebbe essere dietro l’angolo. Sul primo, invece, non abbiamo purtroppo dubbi.