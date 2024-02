Lotto, quattro vincite clamorose: 100mila euro così

Lotto, uno dei giochi storici e sempre più amati dagli italiano ha regalato 4 vincite clamorose. Ecco come e dove è successo.

Il gioco del Lotto regala delle vincite importanti. Da sempre è stato così e continuerà a farlo per molto tempo soprattutto perché gli italiani ormai sono affezionati alle estrazioni e quindi ogni settimana una puntatina, anche minima di un euro, la fanno. Sognando di vincere qualcosa.

E i numeri sono tutti dalla parte di questo gioco visto che anche lo scorso anno ha raccolto per le casse dello Stato moltissimi soldi, forse anche al di sopra di quelle che sono e che erano le prospettive. Insomma, il Lotto non andrà mai in pensione a differenza di molti giochi che sono usciti fuori nel corso dell’ultimo decennio e che non hanno attirato più di tanto il popolo che ogni giorno si ritrova a giocare una schedina. Anche perché questo clamoroso gioco continua a far sognare, con 4 vincite clamorose tutte in una regione che hanno regalato una somma, totale, assai importante: 100mila euro.

Lotto, ecco il dettaglio delle vincite

Le quattro giocate vincenti sono state centrate in Puglia. Una davvero che ha dell’incredibile visto che qualcuno ha giocato una quaterna che poi si è rivelata ai suoi occhi regalando, con una giocata di 3,50euro, la sensazionale cifra di 65mila euro. Il fatto è successo a Copertino, in provincia di Lecce. Ma come detto la Puglia – così come viene raccontato da Agimeg.it – è stata protagonista di altre tre vincite clamorose. E andiamo a scoprire dove e quanto.

“A Lecce sono stati vinti 14.000 euro con una giocata da 5 euro totali. A Sant’Eramo in Colle, in provincia di Bari, è stata registrata un’altra quaterna da 10.350 euro. A Taranto, sempre sulla ruota Nazionale, è stato realizzato un terno da 9.500 euro, a fronte di una spesa complessiva di 4 euro”. Questo si legge sul sito citato prima, che spiega, infine, per non farsi mancare davvero nulla, che anche con il 10eLotto è stata centrata una bella somma: a San Giorgio Ionico in provincia di Taranto sono stati portati a casa 15mila euro con un 7. Infine a Grottaglie, sempre nella provincia di Taranto, sempre con un 7 sono stati portati a casa altri 5mila euro.