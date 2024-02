Gratta e Vinci, altro milionario nella stessa regione: 2 milioni di euro

Gratta e Vinci, un altro milionario nella stessa regione: stavolta sono 2 i milioni di euro portati a casa. Ecco dove è successo

In pochi giorni un doppio colpo milionario nella stessa regione che dopo questo avvio clamoroso si candida per diventare alla fine dell’anno quella con il maggior numero di nuovi milionari alla fine dell’anno. Il 2023 è stato quello della Lombardia, che ha visto tredici nuove persone forti di questo premio, adesso però il Nord Italia potrebbe essere superato dal Sud.

Sì, è ancora presto per dirlo, però le prime indicazioni ci dicono questo. E se nei giorni scorsi, in Campania, con il Nuovo 100X sono stati vinti la bellezza di 5 milioni di euro, che altro non è che la vincita massima che mette a disposizione questo tagliando, sempre nella stessa regione qualche giorno dopo un altro fortunato si è portato a casa la bellezza di 2 milioni di euro. In questo caso con il classico tagliando. E probabilmente utilizzando questo termine avete capito di quale parliamo.

Gratta e Vinci, il colpo con il Miliardario

In provincia di Napoli, e precisamente a Caivano, si è festeggiato con il Miliardario, in questo caso il Maxi, il più “importante” della famiglia, quello che ha un valore commerciale di 20euro e che mette in palio 5milioni di euro come premio massimo. Si è dovuto “accontentare” solamente di 2milioni l’uomo in questione, o la donna ovviamente, visto che come racconta Agimeg.it non si conosce l’identità di chi ha portato a casa questa vincita clamorosa.

Ma quanto tempo ha a disposizione chi ha in mano un biglietto del genere per riscuotere la vincita? “Entrambi i Gratta e Vinci infatti sono ancora attivi e quindi in commercio. I tempi di riscossione sono quindi praticamente ‘illimitati’, almeno fin quando questi tagliandi non verranno rimossi dal mercato. Ma è davvero difficile che, avendo in mano un tagliando da 2milioni di euro, non si vada subito a riscuoterlo” si legge ancora sul sito citato prima. Insomma in Campania si inizia davvero col botto. Qualcosa che cambia la vita e che potrebbe sistemarla per molto tempo. Anche alle future generazioni, come detto più volte, perché beccando il giusto investimento le cose si possono davvero mettere in discesa.