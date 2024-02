Reggiana-Sudtirol, Serie B: streaming, probabili formazioni, pronostici

Reggiana-Sudtirol è una partita della ventisettesima giornata di Serie B e si gioca martedì alle 18:15: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Il 2024 della Reggiana finora è all’insegna dei pareggi: sabato scorso contro il Brescia i granata di Alessandro Nesta sono tornati dalla trasferta di Brescia con un punto in tasca (0-0) per la quinta volta da gennaio in poi. Con un po’ di concretezza in più sotto porta, probabilmente, i punti alla fine sarebbero stati tre ma dopo la sconfitta rimediata nel turno precedente contro la Ternana al Mapei Stadium (0-2) era fondamentale ottenere un risultato positivo.

Gli emiliani, infatti, fanno parte di quel gruppetto di squadre che gravitano tra la zona playout e quella playoff, sostanzialmente equidistanti. Se l’obiettivo della Reggiana, però, è quello di giocare la postseason servirà qualcosa in più. In attacco, ad esempio: escludendo le ultime cinque dell’attuale classifica, solo Bari e Brescia hanno realizzato meno gol degli uomini di Nesta (29), a secco da 180 minuti. Trentuno sono invece i punti che la Reggiana ha conquistato dopo 26 giornate, gli stessi di Sampdoria e Sudtirol. Saranno proprio gli altoatesini i prossimi avversari della “Regia”, ringalluzziti dal successo, il secondo nelle ultime quattro partite, ottenuto contro il Bari di Beppe Iachini, castigato da una rigore di Casiraghi (1-0). La squadra di Francesco Valente, dopo aver fermato il Catanzaro, ha fatto un altro passo verso la salvezza, che è l’obiettivo principale.

Reggiana-Sudtirol: le ultime notizie sulle formazioni

In casa Reggiana ha subito recuperato Antiste, uscito acciaccato dal match di Brescia. L’ex Spezia dovrebbe affiancare Girma sulla trequarti, alle spalle dell’unica punta Gondo. Prima convocazione per Okwonkwo, uno degli acquisti dell’ultima sessione invernale di calciomercato.

Dall’altro lato, il Sudtirol si affiderà alla coppia di attaccanti formata da Casiraghi e Odogwu (indisponibile Pecorino): il primo è secondo nella classifica cannonieri (13 gol), subito dietro al finlandese Pohjanpalo.

Come vedere Reggiana-Sudtirol in diretta tv e in streaming

Reggiana-Sudtirol è in programma martedì alle 18:15 al Mapei Stadium di Reggio Emilia e si potrà vedere su diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport o dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire pure del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. La diretta streaming si potrà seguire anche su DAZN, che negli ultimi sei anni ha sempre trasmesso la Serie B.

Il pronostico

Il Sudtirol è in ripresa e dovrebbe evitare la sconfitta anche a Reggio Emilia: lontano da Bolzano gli altoatesini hanno collezionato più punti rispetto alle gare casalinghe. Un pareggio non è da escludere.

Le probabili formazioni di Reggiana-Sudtirol

REGGIANA (3-4-2-1): Bardi; Sampirisi, Rozzio, Marcandalli; Fiamozzi, Bianco, Cigarini, Pieragnolo; Antiste, Girma; Gondo.

SUDTIROL (3-5-1-1): Poluzzi; Giorgini, Scaglia, Masiello; Molina, Arrigoni, Tait, Kurtic, Davì; Casiraghi, Odogwu.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1