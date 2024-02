Leclerc, falsa partenza in Bahrain: c’è solo Verstappen

Leclerc, falsa partenza in Bahrain: domenica ricomincia il Mondiale di Formula Uno e nonostante i buoni propositi la Ferrati non dà garanzie

Per molti potrebbe essere quasi un anno di transizione, in attesa nel 2024 di vedere Lewis Hamilton con la tuta rossa addosso, quella della Ferrari. Però per molti altri è un anno particolare, per cercare soprattutto di interrompere il dominio Red Bull, e di Max Verstappen, che c’è da tre anni a questa parte in Formula Uno.

Il pilota olandese soprattutto nelle ultime due stagioni ha dominato senza nessun problema, basti pensare che lo scorso anno solamente in un’occasione, con Sainz, le altre scuderie sono riuscite a vincere una gara. Per il resto il dominio della Red Bull è stato assoluto e anche i test di quest’anno, i primi in vista del Gran Premio di domenica, danno indicazioni poco serene per tutte le altre macchine. Ancora oggi la Red Bull ha un altro passo, anche nelle simulazioni della gara.

Leclerc dietro, Max il super favorito

Ma domenica si corre, e finalmente aggiungiamo anche. Primo Gran Premio in programma in Bahrain. L’assenza da un poco di tempo dei motori del Circus è iniziata a farsi sentire e adesso sta per finire. In questo fine settimana si tornerà a fare sul serio anche se i bookmaker non danno chissà quali particolari speranze, alle altre, di poter tenere il passo del campione del Mondo, un cannibale vero e proprio, che vuole entrare nella leggenda di questo sport.

Gli analisti danno Max Verstappen super favorito, che si gioca solamente a 1,33 volte la posta nei principali palinsesti. Segnali che le cose non stanno andando per il verso giusto. Certo, si prende spunto da quelli che sono i test e non altro, e quindi le cose nel fine settimana potrebbero cambiare. Ma sicuramente non di molto. E Leclerc? In tutto questo il monegasco è dato a 10 volte la posta, quindi molto ma molto indietro rispetto a quello che tutti sogniamo possa essere il rivale nella lotta al Mondiale. Ma anche gli esperti ci credono poco. Sta al pilota, e alla Rossa, cercare di ribaltare il pronostico.