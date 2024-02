Lotto, puntate record sull’ambo: vinti 4,4 milioni di euro

Lotto, nello scorso weekend puntate record su quello che è un ambo storico e molto amato. Vinti in questo modo 4,4 milioni di euro

Un ambo assai amato da chi gioca al Lotto. Uno di quelli storici che nello scorso weekend – così come raccontato da Agimeg.it – è uscito e ha regalato delle vincite clamorose. A essere precisi 4,4 milioni di euro in un solo colpo. In totale, i soldi portati a casa con il gioco del Lotto sabato scorso sono stati 11,7milioni di euro, e quasi la metà appunto è stata centrata con la combinazione che tra poco vi diremo. Ma se siete dei giocatori assidui saprete già di cosa stiamo per parlare.

La ruota dove lo storico ambo è uscito è stata quella di Bari: l’accoppiata 9-90, assai apprezzata, è venuta fuori nella città pugliese, che ha regalato come detto oltre un terzo delle vincite totali. Insomma, un colpo da capogiro anche se la vincita più alta non è stata centrata in Puglia, ma in un’altra città e in mezzo c’era pure un altro numero. Ma andiamo a vedere quale.

Lotto, ecco il terno vincente

Sì, perché la vincita più alta come detto è stata centrata da tutt’altra parte, precisamente a Pieve Vergonte, in provincia di Verbania, dove grazie ad una puntata di 10 euro totali sono stati vinti 23.750 euro con un terno composto dai numeri 4-9-90. Un colpo incredibile, perché appunto per vincere una somma del genere al gioco del Lotto serve un investimento non indifferente. Chissà, magari sarà stata una giocata sistematica o magari un sogno che alla fine si è trasformato in realtà.

Com’è e come non è, i soldi sono stati portati a casa. E come detto un poco di tempo fa gli appassionati in Italia del gioco del Lotto sono molti, che non perdono mai di vista l’obiettivo e che giocano con regolarità. Sono stati oltre 8 miliardi