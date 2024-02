Ascoli-Brescia e Lecco-Como, Serie B: probabili formazioni, pronostici

Ascoli-Brescia e Lecco-Como sono due partite della ventisettesima giornata di Serie B e si giocano martedì alle 18:15 ed alle 20:30: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Sabato l’Ascoli di Fabrizio Castori è tornato a vincere e l’ha fatto nel match più importante, lo scontro diretto con la Feralpisalò, altra squadra che come i marchigiani sta lottando per non retrocedere. Di Masini il gol decisivo (0-1), con i bianconeri di Fabrizio Castori che grazie ad una superba prova difensiva sono riusciti a scongiurare ogni tentativo di “remuntada” da parte dei gardesani.

Per l’Ascoli, quello ottenuto sul campo neutro di Piacenza, è stato il secondo risultato utile consecutivo dopo il pareggio a reti bianche con la Cremonese: la salvezza diretta, adesso, è distante solo quattro punti. Nel turno infrasettimanale allo stadio “Del Duca” arriva il Brescia, incapace di vincere ormai da tre giornate. Le Rondinelle da quando si è ripreso a giocare dopo la sosta natalizia hanno battuto esclusivamente Modena e Cittadella. Per il resto, gli uomini di Rolando Maran stanno confermando di avere un certo feeling con i pareggi: dopo aver raggiunto la Sampdoria all’ultimo respiro (1-1), il Brescia nell’ultimo fine settimana non è andato oltre uno 0-0 con la Reggiana, scivolando al nono posto e dunque (per ora) fuori dalla zona playoff.

Come vedere Ascoli-Brescia in diretta tv e in streaming

Ascoli-Brescia è in programma martedì alle 18:15 allo stadio “Del Duca” di Ascoli Piceno e si potrà vedere su diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport o dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire pure del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. La diretta streaming si potrà seguire anche su DAZN, che negli ultimi sei anni ha sempre trasmesso la Serie B.

Il pronostico

Scontro tra due allenatori esperti e soprattutto grandi conoscitori della categoria. L’Ascoli è affamato di punti salvezza ed in casa è sempre insidioso ma sarà complicato, per gli attaccanti di Castori, perforare la seconda difesa della Serie B, la meno battuta dopo quella della Cremonese. Non è da escludere un pareggio ma non ci aspettiamo un match con troppi gol.

Le probabili formazioni di Ascoli-Brescia

ASCOLI (3-5-2): Viviano; Vaisanen, Bellusci, Mantovani; Falzerano, Valzania, Di Tacchio, Caligara, Zedadka; Pedro Mendes, Pablo Rodriguez.

BRESCIA (4-3-2-1): Andrenacci; Dickmann, Papetti, Adorni, Jallow; van de Looi, Bisoli, Besaggio; Bjarnason, Olzer; Moncini.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1

Il turno infrasettimanale di Serie B regala l’attesissimo derby del Lario tra Lecco e Como, storiche rivali che da quest’anno tornano a duellare su un palcoscenico importante come la cadetteria. Chi sta peggio sono sicuramente i manzoniani, ultimi in classifica a pari punti con la Feralpisalò. La lunga striscia di sconfitte – sei di fila – si è interrotta sabato scorso con il pareggio a reti bianche con la Ternana.

Primo punto del 2024 ma anche della gestione di Alfredo Aglietti, subentrato due settimane fa a Bonazzoli. La situazione, come si evince dalla classifica, non è delle migliori. La zona salvezza, al momento, è distante nove punti e per giocare in Serie B anche l’anno prossimo servirà un mezzo miracolo sportivo. Il Como ha obiettivi diversi da quelli dei cugini e dopo aver allestito una rosa di tutto rispetto – a gennaio è arrivato Strefezza dal Lecce – è a -2 dalla promozione diretta. Gli uomini di Osian Roberts però da qualche giornata di sono dimenticati come si vince: nei due scontri diretti con Palermo e Parma i lariani hanno raccolo un solo punto.

Come vedere Lecco-Como in diretta tv e in streaming

Il pronostico

Un derby è sempre un derby. E non è un caso che all’andata il Lecco riuscì a fermare il più quotato Como (0-0). I padroni di casa, con l’acqua alla gola, anche stavolta si giocheranno le loro carte ma dovranno fare attenzione alla voglia di riscatto dei cugini, che sbagliando partite del genere rischiano di perdere il treno per la promozione diretta. Alla fine il Como dovrebbe spuntarla in una gara da almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Lecco-Como

LECCO (4-3-3): Saracco; Guglielmotti, Ierardi, Celjak, Caporale; Degli Innocenti, Galli, Listkowski; Lepore, Novakovich, Parigini.

COMO (4-2-3-1): Semper; Odenthal, Goldaniga, Barba, Ioannou; Bellemo, Abildgaard; Strefezza, Verdi, Da Cunha; Gabrielloni.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2