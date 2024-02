Bournemouth-Manchester City, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Bournemouth-Manchester City è una partita valida per la ventiseiesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

In Premier League si profila un’interessante corsa a tre per quanto riguarda il titolo ed ovviamente, di questo trio, fa parte anche il Manchester City campione in carica, a caccia del quarto trionfo consecutivo. In settimana gli uomini di Pep Guardiola si sono messo finalmente in pari con le dirette concorrenti, Liverpool e Arsenal, disputando il recupero con il Brentford.

Non è stato semplice abbattere il muro delle Bees, che si sono difese in maniera impeccabile fino al 71esimo, quando un gol del fromboliere norvegese Haaland ha mandato in visibilio il pubblico dell’Etihad Stadium. Brentford battuto 1-0 ed Arsenal scavalcato in classifica: il City adesso è secondo, ha un punto di vantaggio sui Gunners e quattro in meno del Liverpool capolista, già sceso in campo in questa giornata. Sì, i Reds, che domenica saranno impegnati nella finalissima di League Cup con il Chelsea, hanno anticipato di qualche giorno il match con il Luton Town, travolto 4-1 ad Anfield Road mercoledì scorso.

Per le Cherries il City è un incubo

Ora tocca agli uomini di Guardiola replicare: faranno visita al Bournemouth, match da vincere a tutti i costi in quanto arriva prima di due partite dall’alto coefficiente di difficoltà.

E cioè il derby con il Manchester United e lo scontro diretto con il Liverpool (in mezzo gli impegni di FA Cup e Champions League con Luton e Copenaghen). Non sono ammessi errori, dunque, al Vitality Stadium contro una squadra che i Cityzens hanno sempre battuto negli ultimi tredici confronti, con un punteggio complessivo monstre di 45-7. Il Bournemouth, dopo aver fatto faville tra novembre e dicembre, nel 2024 è calato e non ha ancora vinto una partita da gennaio in poi (in campionato). I rossoneri di Andoni Iraola, reduci da un pirotecnico 2-2 col Newcastle, mantengono comunque otto punti di vantaggio sulla terzultima.

Come vedere Bournemouth-Manchester City in diretta tv e in streaming

La sfida tra Bournemouth e Manchester City è in programma sabato alle 18:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

L’obiettivo del Manchester City e non far scappare il Liverpool e contro il Bournemouth, sempre battuto negli ultimi precedenti, non sbaglierà. Vittoria Cityzens e almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Bournemouth-Manchester City

BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Neto; Smith, Zabarnyi, Senesi, Kelly; Christie, Cook; Semenyo, Kluivert, Sinisterra; Solanke

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Ruben Dias, Akanji, Aké; Rodri, Kovacic; Foden, Julian Alvarez, Doku; Haaland.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3