Acerbi il difensore più forte in Serie A: “Mi ha stupito”

Acerbi è ancora infortunato, dopo lo strappo subito in Inter-Roma: per molti l’ex Lazio, attualmente, è il difensore più forte del campionato, ma c’è un giovane pronto a superarlo.

Francesco Colonnese, ex difensore dell’Inter e della Lazio, ha parlato ai microfoni di TvPlay per discutere di com’è cambiato il ruolo del centrale arretrato dagli anni ’90 a oggi. Secondo Colonnese, il difensore più forte della Serie A, attualmente è Acerbi. Poi riguardo al più forte degli anni ’90, l’intervistato ha stupito tutti con una serie di risposte inattese.

Innanzitutto Colennese ha commentato i sorteggi in Europa League, affermando che il sorteggio è stato ottimo per il Milan. “Per l’Atalanta insomma… lo Sporting è una squadra forte. La peggiore l’ha incontrata la Roma: il Brighton è un’ottima squadra, che gioca un gran calcio“.

Per Colonnese la qualità del calcio italiano è peggiorata molto negli ultimi vent’anni: “Ciononostante la Serie A è sempre un campionato molto scomodo, quindi giocare contro le italiane non è mai semplice perché sono squadre preparate bene dal punto di vista tattico. Qualche situazione di vantaggio rispetto all’Europa ce l’abbiamo ed è motivo di grande soddisfazione. Poi è chiaro che in Champions League la squadra migliore in questo momento è l’Inter“.

Secondo Colonnese, i nerazzurri hanno meritato contro l’Atletico mentre il Napoli ha sofferto troppo per arrivare al pareggio contro un Barcellona non proprio brillante. “L’Inter ha giocato veramente molto bene e penso che sia la squadra che abbia dimostrato di essere all’altezza della competizione. Anche la Lazio che ha vinto col Bayern Monaco, però senza convincere”.

Acerbi elogiato da Colonnese: “Oggi è il difensore più forte in A“

Colonnese ha poi provato a indicare i suoi difensori preferiti: “Tra Chiellini e Thiago Silva dico Chiellini. Tra Van Dijk e Chiellini, Van Dijk. Tra Van Dijk e Sergio Ramos, Sergio Ramos. Tra Sergio Ramos e Matthaus sempre Ramos. Lo spagnolo meglio anche di Cannavaro, perché faceva più goal. E per me Ramos è meglio anche di Nesta. Tra Baresi e Sergio Ramos però scelgo Baresi“.

“Tra Baresi e Maldini, invece scelgo Maldini. Davanti a Maldini invece metto un giocatore con cui ho giocato insieme e che secondo me è stato il più grande in assoluto. Davvero il più forte. Parlo di Jaap Stam“, ha continuato Colonnese. “Solo se ci giocavi insieme ti rendevi conto della forza di questo giocatore. Sia da terzino che da difensore centrale era insuperabile. Era veloce nonostante fosse così alto, con ottimi piedi. Era un giocatore completo, fortissimo. La sua forza era anche nell’allenamento, faceva paura”.

“Nell’attuale Serie A ce ne sono un po’ che mi piacciono. Tra i migliori tre ci sta Acerbi, che mi ha sorpreso tantissimo ed è forte, non pensavo così. Il secondo è Pavard, che è super. E poi dico un giovane che mi piace moltissimo: è Buongiorno del Torino“, ha concluso l’ex Inter.