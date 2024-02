Decisiva la volontà di Ibrahimovic: “Avrà l’ultima parola sul nuovo allenatore”

A Rennes, insieme alla squadra rossonera, sono volati anche Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada: proprio Ibra potrebbe scegliere il prossimo allenatore del Milan.

Ibrahimovic continua a star vicino alla squadra, anche negli impegni europei: lo svedese è sempre più coinvolto nel presente rossonero, ma presto potrebbe far valere la propria influenza anche per la scelta del prossimo allenatore, nel caso di addio di Pioli.

Carlo Pellegatti, giornalista e noto tifoso del Milan, è intervenuto in diretta ai microfoni di TVPlay per parlare di Rennes-Milan, di Pioli e dell’influenza di Ibrahimovic sulla dirigenza rossonera. Per Pellegatti, Pioli non ha sbagliato a scegliere il turn-over contro il Monza, anche se, col senno di poi, tutti lo hanno criticato. “Se mi avessero detto di fare il turn-over contro il Monza io avrei detto di sì. Pioli voleva preservare i titolari per non rischiare una sciagura col Rennes. E bisogna essere coerenti fino in fondo”.

“Il Milan cercherà di andare avanti il più possibile in Europa League“, ha proseguito l’intervistato, “poi bisognerà vedere in che forma arriverà alle prossime partite. Quella rossonera è una squadra forte, però deve collimare tutto: se gioca come ha fatto col PSG possono giocarmela con tutti e non temo nessuno; se invece gioco come col Monza è chiaro che ho dei grandi problemi. Non soltanto una versione del Milan ma diverse e bisogna vedere quello che entra in campo già stasera”.

Secondo il giornalista, Leao può fare sempre la differenza. “I campioni diventano veri campioni e le loro squadre diventano leggende quando alzano i titoli europei: è quello che fa la differenza. Leao ha fatto un grande goal all’andata e uno in rovesciata al PSG: è in queste gare che dà il meglio”.

Per il dopo Pioli pesa la volontà di Ibrahimovic: “Ha l’ultima parola sull’allenatore“

“La conferma di Pioli passerà molto dal cammino in Europa League“, ha poi spiegato Pellegatti. “Ma è chiaro che i tifosi del Milan non lo vogliono più vedere. Trovo però assurdo che certi si augurino addirittura una figuraccia in Europa League per far sì che se ne vada“.

“Non è però l’ambiente a decidere cosa succederà. Saranno i risultati a fare da spartiacque: il futuro di Pioli dipende da come il Milan affronterà i prossimi impegni. Oggi deve essere un Milan sicuro e convinto della propria forza, non voglio nemmeno pensarci all’eliminazione perché comunque la squadra è unita al suo allenatore”.

“Il nome del prossimo allenatore arriverà da una decisione comune ma certamente una parola importante la dirà Ibrahimovic. Ci hanno detto che non è un dirigente ma oggi è il capo delegazione, è sempre a Milanello e un punto di riferimento per il futuro della squadra”, ha concluso l’intervistato.