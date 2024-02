Formazioni ufficiali Roma-Feyenoord: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Roma-Feyenoord, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma all’Olimpico

Il classico appuntamento che può valere una stagione che la Roma di Daniele De Rossi non vuole e non può permettersi di fallire. Tutto pronto allo Stadio Olimpico per il ritorno dei playoff di Europa League tra Roma e Feyenoord. Si riparte dall’1-1 dell’andata che ha lasciato il discorso qualificazione clamorosamente aperto. Rispetto al match d’andata, Slot recupera diverse pedine. Sul fronte opposto, invece, De Rossi conferma quegli interpreti che nelle ultime uscite hanno guidato la riscossa giallorossa: a comporre il tridente al fianco di Lukaku ci saranno Dybala ed El Shaaarawy. Ecco le scelte definitive dei due allenatori:

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

FEYENOORD (4-2-3-1): Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko, Hartman; Wieffer, Timber; Nieuwkoop, Stengs, Paixao; Gimenez.

Roma-Feyenoord, il pronostico marcatori

Pur nel mezzo di una gara resa complicata dal pressing e dall’intensità del Feyenoord, la Roma ha mostrato già all’andata di poter far molto male alla compagine di Rotterdam. Servirà, però, un apporto importante dei calciatori più rappresentativi. Sotto questo punto di vista occhio a Paulo Dybala. La Joya ha un conto aperto con gli olandesi, avendo già fatto male al Feyenoord in circostanze decisive. Rigorista designato, il numero 21 della Roma avrà il compito di mettere Lukaku nelle condizioni migliori, ma non solo. Autentico fare della manovra di De Rossi, Dybala dovrebbe riuscire a mettersi in proprio anche con un gol. In crescita di condizione, il fuoriclasse giallorosso vuole caricarsi la squadra sulle spalle in un momento topico della stagione. Notte di stella all’Olimpico: la Roma avrà bisogno del suo diamante più luminoso.

Roma-Feyenoord, probabili ammoniti e tiratori

Rivitalizzato dalle ultime uscite, Lorenzo Pellegrini è risalito in cattedra grazie a prestazioni importanti sotto tanti punti di vista. A suo agio nella veste tattica che gli ha ritagliato su misura De Rossi, il capitano della Roma potrebbe impensierire il portiere avversario con almeno un paio di conclusioni indirizzate nello specchio di porta avversario. Occhio anche a Paredes ed El Shaarawy, che pur peccando in termini di precisione, nelle ultime uscite hanno visto lievitare il loro contributo in fase avanzata. Sul fronte opposto, invece, piacciono le opzioni Timber e Paixao tiratori: pur mostrando lampi di gioco interessanti, infatti, la Roma ha evidenziato qualche difetto nella lettura di alcune situazioni e potrebbe prestare il fianco alle verticalizzazioni fulminee del Feyenoord.

Come opzioni tiratori difficili ma non impossibili, invece, fari puntati su Mancini e Geertruida, spesso pericolosi quando hanno la possibilità di spingersi in avanti. Per quanto concerne gli ammoniti, invece, due nomi su tutti: Paredes da un lato, Beelen dall’altro.