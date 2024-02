Paola Egonu vola con Sinner: numeri da circo

Paola Egonu e Jannik Sinner sono “una cosa sola”: la pallavolista e il tennista non sono mai stati più vicini di così.

Lei si libra in volo come se fosse una farfalla. Lui si muove in campo con la scaltrezza di una gazzella. Praticano sport differenti e non potrebbero essere più diversi di così, Jannik Sinner e Paola Egonu. Eppure, Sky ha voluto in qualche modo metterli insieme. Far sì che comparissero, l’uno accanto all’altro, in una nuova campagna che ha un significato molto particolare.

I protagonisti della campagna di Sky Sport, che da qualche ora è on air in tv e sulle piattaforme digital, sono svariati. Oltre ai su citati Sinner ed Egonu ci sono anche i piloti Carlos Sainz e Charles Leclerc, Francesco Bagnaia e Marco Bezzecchi, ma anche Erling Haaland, Giorgio Chiellini e Alessandro Del Piero. E ognuno di loro, per l’occasione, ha visto i panni di una figura circense. Il tennista azzurro è il “magico Sinner”, mentre Federica Masolin, giornalista della pay tv (che sta per lasciare la Formula 1 per dedicarsi solo ed esclusivamente al calcio) sarà il mangiafuoco dell’esclusivo circo di Sky.

Domatori dell’asfalto saranno, manco a dirlo, i piloti precedentemente citati, mentre il ruolo di funamboli dei cordoli è spettato ai “centauri” Bagnaia e Bezzecchi. Chiellini è il gigante del tendone e Haaland il fantastico, invece, il cannoniere d’eccezione per il quale il tutto esaurito è garantito. E poi c’è lei, l’Egonu volante, come l’ha definita Sky sport, che maneggia le sue schiacciate di fuoco con grande maestria.

Che circo su Sky con Paola Egonu e Jannik Sinner

Una campagna scenografico e particolarissima, dunque, quella che Sky ha ben pensato di mettere a punto per attirare l’attenzione dei telespettatori sulla ricchissima offerta della Casa dello Sport.



Non solo calcio, naturalmente. Adesso la pay tv vanta più di 80 tornei, tra Atp e Wta, ogni anno, inclusi Wimbledon e Coppa Davis, per un totale di 4mila partite di tennis. 1300 sono invece le ore di diretta dalle piste garantite agli amanti della F1, della MotoGp e del WRC. E ancora, basket, rugby, volley, golf e chi più ne ha più ne metta.

Il pallone resta comunque, ovviamente, centralissimo nella programmazione di Sky Sport: tra Serie A Tim, Serie BKT, Serie C Now, Premier League, Bundesliga, Champions League, Europa League e Conference League ce ne sarà per tutti i gusti. E che Il più grande spettacolo del mondo, per dirla con le parole della campagna alla quale hanno partecipato anche Paola Egonu e Jannik Sinner, abbia finalmente inizio.