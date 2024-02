Legia Varsavia-Molde, Conference League: diretta tv, probabili formazioni, pronostici

Legia Varsavia-Molde è una partita valida per il ritorno degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: tv, probabili formazioni, pronostici.

La “quasi-remuntada” di una settimana fa tiene ancora in vita il Legia Varsavia, che nella prima mezz’ora della sfida con i norvegesi del Molde era finito sotto addirittura di tre gol. La doppietta di Gulbrandsen e il gol di Kaasa sembravano aver messo una gigantesca ipoteca sulla qualificazione ma nel secondo tempo è arrivata la reazione dei polacchi, prima con Josué e poi con Augustyniak.

Il 3-2 dell’Aker Stadion lascia dunque tutto aperto, visto che agli uomini di Kosta Runjaic basterebbe vincere con un gol di scarto per garantirsi almeno i supplementari (ed eventualmente i rigori). La distanza tra le due squadre, in realtà, è minima, con il Legia che per ora paga quei trenta minuti disastrosi che rischiano di costargli l’eliminazione. Il club di Varsavia, infatti, in questa Conference League si è comportato egregiamente, totalizzando 12 punti nella fase a gironi ed arrivando ad un’incollatura dall’Aston Villa (battuto peraltro 3-2 nella capitale polacca lo scorso settembre). Il Legia nel fine settimana ha probabilmente scontato le fatiche di coppa, non andando oltre un 1-1 nella sfida con il Puszcza, valida per la 21esima giornata dell’Ekstraklasa.

Il campionato norvegese invece non è ancora cominciato e non lo farà prima di aprile. Il Molde, a differenza dei suoi avversari, ha avuto l’intera settimana a disposizione per preparare la gara di ritorno ed è un vantaggio non da poco. La squadra di Erling Moe, tuttavia, ha dato l’impressione di essere al top dal punto di vista fisico, merito anche degli impegni in Atlantic Cup, competizione alla quale partecipano quei club i cui campionati d’inverno sono costretti a fermarsi per motivi climatici.

Come vedere Legia Varsovia-Molde in diretta tv e in streaming

Il Legia difficilmente regalerà un tempo come all’andata. I polacchi a nostro parere restano superiori al Molde e dovrebbero sfruttare il fattore campo per vendicare la sconfitta di sette giorni fa. Resta da capire se lo faranno con due gol di scarto oppure se porteranno il match ai supplementari. Entrambe andranno a segno.

LEGIA VARSAVIA (3-4-2-1): Tobiasz; Ribeiro, Jedrzejczyk, Kapuadi; Wszolek, Elitim, Kapustka, Kun; Josué, Rosolek; Kramar.

MOLDE (3-5-2): Petersen; Haugen, Hagelskjaer, Haugan; Linnes, Kaasa, Daehli, Eriksen, Lovik; Eikrem, Gulbrandsen.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1