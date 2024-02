Slovan Bratislava-Sturm Graz, Conference League: diretta tv, probabili formazioni, pronostici

Slovan Bratislava-Sturm Graz è una partita valida per il ritorno degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: tv, probabili formazioni, pronostici.

L’andata, contro ogni pronostico, è stata un match quasi a senso unico, dominato dallo Sturm Graz. Il 4-1 di sette giorni fa, infatti, pone gli austriaci a un passo dagli ottavi di finale: a meno di eventuali disfatte nella capitale slovacca, tra le prime sedici della Conference League ci saranno anche gli uomini di Christian Ilzer, retrocessi a dicembre dall’Europa League (sono arrivati terzi nel girone dell’Atalanta).

Irrisorie le speranze di ribaltare tutto da parte dello Slovan Bratislava, adesso costretto a vincere con almeno 3 gol di scarto per andare quantomeno ai supplementari. Una montagna da scalare, dunque, per la squadra di Vladimir Weiss, che domenica ha scaricato la tensione accumulata nei giorni precedenti spazzando via lo Zlate Moravce con lo stesso risultato (4-1) di giovedì scorso. Nel campionato slovacco lo Slovan in questo momento non ha rivali – 12 i punti di vantaggio sulla seconda – ma un’eventuale eliminazione dalla Conference, peraltro contro una squadra alla portata, sarebbe una macchia indelebile nell’annata dei Belasi.

Morale alle stelle invece in casa Sturm Graz. Tuttavia, dopo la scorpacciata di gol in coppa i bianconeri hanno rallentato in campionato, anche se il famelico Salisburgo non ne ha approfittato per allungare (i campioni in carica, fermati dal Linz, hanno sempre 2 punti in più). La squadra di Ilzer non è andata oltre un pareggio con il Rapid Vienna (1-1), il secondo consecutivo dopo quello nello scontro diretto con l’attuale capolista.

Come vedere Slovan Bratislava-Sturm Graz in diretta tv e in streaming

La sfida tra Slovan Bratislava e Sturm Graz è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà al Tehelne Pole Stadion di Bratislava, in Slovacchia. Verrà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol Europa su Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere Slovan Bratislava-Sturm Graz anche su DAZN. La piattaforma da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

L’assenza di Weiss jr., squalificato, complica ulteriormente i piani di rimonta dello Slovan Bratislava. Ci sono in ogni caso buone possibilità che gli slovacchi davanti al proprio pubblico evitino quantomeno la sconfitta in un match in cui i gol, per forza di cose, non mancheranno: ne prevediamo almeno tre complessivi.

Le probabili formazioni di Slovan Bratislava-Sturm Graz

SLOVAN BRATISLAVA (4-3-3): Trnovsky; Pauschek, Bajric, Wimmer, Zmrhal; Kankava, Savvidis, Kucka; Barseghyan, Rodrigues, Strelec.

STURM GRAZ (3-4-3): Jaros; Affengruber, Wuthrich, Lavalee; Gazibegovic, Stankovic, Horvat, Prass; Boving, Biereth, Kiteishvili.

POSSIBILE RISULTATO: 3-2