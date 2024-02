Gratta e vinci, la paura fa 90: acchiappafantasmi alla riscossa

Gratta e vinci, l’insolita decisione ha cambiato per sempre la sua vita. Che spavento: ne ha visti almeno 3 in meno.

L’azione, le risate, gli elementi horror. C’era di tutto un po’ nel film – e, successivamente, negli episodi della fortunatissima serie animata che ne è derivata – Ghostbusters (Acchiappafantasmi). Ancora oggi, sebbene siano passati 3 decenni dal debutto dei tre maldestri investigatori paranormali sul grande e sul piccolo schermo, Jack, Eddie e Grunt continuano ad essere nei cuori di milioni di spettatori.

Non è un caso, alla luce di ciò, che i gadget ad essi ispirati continuino a proliferare in ogni dove. La Michigan Lottery, pensate un po’, ha addirittura lanciato, nel settembre del 2023, un Gratta e vinci dedicato proprio all’insolita squadra di “cacciatori” di ectoplasma. Non sappiamo se la donna di cui stiamo per parlarvi abbia un debole per i Ghostbusters o se, invece, abbia scelto un biglietto di questa serie per puro caso. Perché spinta, magari, dall’istinto. Di certo c’è solo, che non è poco, che non avrebbe davvero potuto fare scelta migliore di questa.

La donna in questione, una 64enne della contea di Allegan, un bel giorno, durante la scorsa settimana, si è recata presso la stazione di servizio Marathon, al 665 di Allegan Street, nella cittadina di Plainwell. Si è intrattenuta per un po’ a parlare con l’impiegato che l’ha servita: si discuteva, in particolare, della pensione, per lei ormai imminente.

Gratta e vinci, ce n’erano 3 in più

Dopo che il ragazzo le ha consegnato il tagliando, l’ha congedata con un gran bell’augurio: “Spero – queste le sue parole – che questo biglietto l’aiuti a risparmiare qualcosa in vista della pensione”. Non poteva mica immaginare che la sua profezia potesse avversarsi, giusto?

Fatto sta che la donna, una volta acquistato il grattino, si è rimessa in auto e ha raggiunto il posto di lavoro. Ha atteso che scoccasse l’ora della pausa pranzo per raschiare la patina argentata e controllare cosa la dea bendata avesse deciso di riservarle quel giorno. Così, ha fatto un’incredibile scoperta. Si è resa conto di aver vinto 500 dollari. Più o meno.

Già, perché non era quello, in realtà, l’importo da lei vinto. Un suo collega le ha consigliato di ricontrollare meglio il tagliando e ha scoperto, a quel punto, di aver contato qualche zero in meno. Almeno 3. Sì, in quel Gratta e vinci c’erano la bellezza di 500mila dollari, molti più di quelli che aveva visto la fortunatissima giocatrice del Michigan. E tutto, pensate un po’, grazie agli acchiappafantasmi: lo avreste mai creduto possibile?