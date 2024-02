Formazioni ufficiali Monza-Milan: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Monza-Milan, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma all’U Power Stadium. Le scelte dei due allenatori.

Tutto pronto in Brianza per il fischio d’inizio di Monza-Milan. Oltre ai corsi e ai ricorsi storici, il confronto dell’U Power Stadium assolve un ruolo di nevralgica importanza in termini di classifica. Complice il pareggio maturato al Bentegodi tra Hellas Verona e Juventus, infatti, il Milan ha la grande possibilità, vincendo contro gli uomini di Palladino, di portarsi da sola al secondo posto posto. Diamo uno sguardo alle scelte dei due allenatori:

MONZA (4-2-3-1) Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, A.Carboni; Birindelli, Pessina, Gagliardini, V. Carboni; Colpani, Mota; Djuric

MILAN (4-2-3-1) Maignan; Florenzi, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Bennacer; Okafor, Loftus-Cheek, Chukwueze; Jovic.

Monza-Milan, il pronostico marcatori

Complici i numerosi impegni in rapida successione, la gestione delle forze in casa Milan sarà una delle chiavi di volta lungo cui orientare il prosieguo della stagione. Ecco che, pur non stravolgendo l’habitus tattico abituale, a Monza troveranno spazi alcuni calciatori che non sono stati schierati da Pioli con continuità. Uno di questi è sicuramente Jovic, che pur avendo pochi minuti a disposizione, si è ritagliato un ruolo da protagonista nel momento forse più difficile della stagione. L’attaccante serbo, molto freddo nel capitalizzare occasioni rappresentate da palle vaganti nel cuore dell’area di rigore avversaria, potrebbe far male ad una retroguardia non sempre perfetta nelle sue letture difensive.

Probabili ammoniti e tiratori di Monza-Milan

Ritornato in maniera prepotente a fare la voce grossa sulle corsie esterne, il Milan potrebbe creare dei grattacapi importanti al Monza soprattutto lungo la catena sinistra, occupata non a caso da Theo Hernandez. L’esterno mancino francese rappresenta un’opzione tiratore sempre credibile; così come Loftus Cheek e Florenzi, che ha dimostrato di sapersi rendere pericoloso con tiri ben calibrati dalla media lunga distanza. Sul fronte opposto stuzzicano due nomi in particolare come possibili tiratore: Pessina e Colpani, leader tecnici e carismatici di una rosa che non può prescindere dalle logo giocate. Rischiano il cartellino giallo Izzo e Gagliardini, che avranno il loro ben da fare nel contrastare le folate del centrocampo e degli esterni di Pioli.