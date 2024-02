Monza-Milan 4-2, highlights VIDEO Serie A: pagelle e moviola

Monza-Milan: il video con gli highlights e le azioni salienti del match serale di domenica 18 febbraio 2024 di Serie A, con gli episodi da moviola e le pagelle.

Il Monza di Palladino ospita il Milan di Pioli per la venticinquesima giornata di Serie A. I rossoneri arrivano dal successo in Europa League e da un’ottima serie di risultati positivi in Serie A. La partita si pone fra i due impegni europei del Milan, per questo l’allenatore rossonero punta su un massiccio turnover: tutto l’attacco viene messo da Pioli a riposo.

Davanti giocano Okafor, Jovic e Chukwueze, che è appena rientrato dalla Coppa d’Africa. L’unico confermato sulla trequarti è Loftus Cheek. In difesa si rivede Thiaw. Palladino risponde con un’inedita difesa a quattro. In attacco, come punta, c’è Djuric, e dietro di lui ci sono Valentin Carboni, Colpani e Mota.

Vincendo il Milan può portarsi al secondo posto superando la Juventus che ha pareggiato 2-2 contro il Verona. Il Monza viene da due 0-0 consecutivi (contro Udinese e Verona).

Momenti clou della sfida

I padroni di casa sono ben messi in campo e si chiudono con ordine, rendendosi pure pericolosi in ripartenza. In tutte queste occasioni iniziali trovavano scarsa opposizione da parte del Milan. La prima occasione è però per i rossoneri, con un colpo di testa centrale di Jovic. Al 5′, c’è una conclusione dal limite di Theo, leggermente deviata, che sfiora il palo. La partita ha ritmi assai bassi.

Ci prova al 21′, Chukwueze dalla distanza, il tiro viene bloccato da Di Gregorio. Dieci minuti dopo Valentin Carboni crossa per Djuric che di testa va vicino alla rete (il pallone finisce sull’incrocio dei pali). Al 44′, c’è un fallo di Thiaw su Mota: Colombo concede il penalty. Va Pessina che spiazza Maignan. Nel recupero del primo tempo Jovic ha l’occasione giusta per pareggiare, ma Pablo Marì riesce a deviare. Subito dopo arriva la rete di Mota. L’azione che porta al goal nasce da un dribbling di Colpani, che poi serve Mota: il trequartista batte Maignan con destro a giro sul secondo palo.

Nel secondo tempo arriva subito l’espulsione di Jovic per gioco pericoloso. Carboni mette dentro un altro bel cross ma Colpani, al 61′, di testa non inquadra la porta. Al 64′, Giroud riapre la partita. Florenzi ci prova senza successo da 40 metri. Al 75′, Birindelli viene fermato da Maignan. Pulisic trova il pareggio con un gran goal all’88’: l’americano rientra sul mancino, calcia con potenza a giro e imbuca Sorrentino. Ma non è finita, al 90′, il Monza si riporta in vantaggio con Bondo! Anche per il francese un bel goal a giro. Nel recupero Colombo mette dentro il quarto goal dei brianzoli.

Tabellino e pagelle di Monza-Milan

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio (43′, Sorrentino); Birindelli, Izzo, Marì, A. Carboni; Gagliardini, Pessina; Colpani (81′, Pereira), V. Carboni (66′, Bondo), Mota (81′, Maldini); Djuric (66′, Colombo). All: Palladino

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi (83′, Musah), Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer (54′, Giroud), Adli (46′, Reijnders); Chukwueze (46′, Pulisic), Loftus Cheek, Okafor (46′, Leao); Jovic

ARBITRO: Andrea Colombo della sezione di Como

MARCATORI: 45′, Pessina (rig); 45’+6′, Mota; 64′, Giroud; 88′, Pulisic; 90′, Bondo; 90’+4′, Colombo.

NOTE: Ammoniti: 33′, Djuric; 45’+8′, Pessina, 50′, Jovic. Espulsi: 52′, Jovic; 76′, Mota; 76′, Bondo, 82′, Gabbia. Recupero: 5′

Il migliore in campo è Colpani: intelligente dal punto di vista tattico e brioso palla al piede, supera varie volte gli avversari creando azioni pericolose (7). Adli sbaglia tanto, soprattutto nel primo tempo e mette la sua squadra in difficoltà (5). Sembra che Okafor si nasconda, e quando esce fuori viene servito poco (5,5). Male anche Thiaw, colpevole su entrambi i goal subiti dal Milan nel primo tempo (4,5). Maluccio anche Maignan (5). Chukwueze è uno dei più vivaci fra i rossoneri nel primo tempo, ma non riesce comunque a creare soluzioni importanti o funzionali (7).

Jovic non gioca malissimo ma ha sulla coscienza il fallo scellerato (una manata) che lascia in 10 la squadra a inizio ripreso (5). Nel Monza Mota è autore di un’ottima partita, condita da un goal di classe (7). Giroud, entrato nel secondo tempo, è fra i più in palla del Milan (6,5). Sembra invece appannato Leao (6). Anche Pulisic entra con sufficienza, ma poi trova un goal da maestro (7). Il giovane Valentin Carboni alterna ottimi spunti a dormite, perdendo palle pericolose (6). Fra i difensori del Milan il più positivo è Gabbia (6).

Moviola e gli highlights della gara

L’arbitro non fischia rigore al Milan intorno al 35′, quando Theo Hernandez viene spinto: il francese accentua molto la caduta. Nessun dubbio sul rigore fischiato al Monza. L’arbitro ha invece bisogno della VAR per espellere Jovic: il suo gioco pericoloso era stato sanzionato solo con un giallo. L’attaccante rifila una manata a Izzo a pallone lontano. Izzo provoca ma Jovic reagisce.

Ecco gli highlights della gara