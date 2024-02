Atalanta-Sassuolo, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Atalanta-Sassuolo è una partita della venticinquesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

L’Atalanta, oltre ad essere ancora imbattuta nel 2024 in tutte le competizioni, è per distacco la squadra più in forma della Serie A, nonché la favorita numero uno per chiudere al quarto posto dietro alla Juve e alle due milanesi. Gli uomini di Gian Piero Gasperini hanno dimostrato di essere in salute anche domenica scorsa nella sfida di Marassi contro il Genoa, un campo dove avevano rallentato quasi tutte le big.

Rossoblù letteralmente spazzati via da una prestazione offensiva devastante della Dea (1-4), trascinata dall’ex milanista De Ketelaere, sempre più a suo agio negli schemi del tecnico nerazzurro.

Oltre al talento belga, che ha raggiunto quota 6 gol in campionato, sono andati a segno anche Koopmeiners, Zappacosta e Touré, quest’ultimo tornato a disposizione dopo aver saltato l’intera prima parte della stagione in seguito ad un infortunio. L’Atalanta in settimana è stata raggiunta in classifica dal sorprendente Bologna ma rispetto ai felsinei ha giocato una gara in meno: gli orobici hanno 4 punti in più della Roma, 5 sulla coppia formata da Lazio e Fiorentina, addirittura 7 sul Napoli campione d’Italia. Contro il Sassuolo Gasperini va a caccia della quarta vittoria di fila in campionato: obiettivo tutt’altro che impossibile, se consideriamo che la Dea vanta il secondo miglior rendimento interno del torneo dopo il Bologna. I neroverdi, peraltro, continuano a fare parecchia fatica ed ora hanno un solo punto in più del Verona terzultimo. Il pareggio con il Torino (1-1) è una buona notizia ma per tirarsi fuori dai guai gli uomini di Alessio Dionisi devono fare di più.

Atalanta-Sassuolo: le ultime notizie sulle formazioni

Lookman è tornato infortunato dalla Coppa d’Africa e non sarà a disposizione ma in questo momento la Dea ha una certa abbondanza in attacco, complice anche il rientro di Touré. De Ketelaere dovrebbe giocare nel ruolo di prima punta, sostenuto da Koopmeiners e Miranchuk, quest’ultimo in ballottaggio con Pasalic. Dalla panchina Scamacca e Touré. L’altro duello è sulla fascia destra tra Zappacosta e Holm.

Sassuolo sempre senza Berardi, che non tornerà prima di marzo. In mediana Dionisi recupera Boloca, pronto a ricomporre la coppia con Matheus Henrique, in difesa invece spazio a Pedersen, Erlic, Viti e Doig.

Come vedere Atalanta-Sassuolo in diretta tv e in streaming

Atalanta-Sassuolo è in programma sabato alle 20:45 al Gewiss Stadium di Bergamo e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Atalanta-Sassuolo anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

È il terzo scontro stagionale tra Atalanta e Sassuolo e nei due precedenti (campionato e Coppa Italia) è stata la Dea ad imporsi abbastanza nettamente, 2-0 al Mapei Stadium in pieno e agosto e 3-1 a Bergamo a gennaio. Difficile ipotizzare un esito diverso visto lo stato di forma delle due squadre. Nerazzurri favoriti in un match da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Atalanta-Sassuolo

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, de Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Miranchuk; De Ketelaere.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Viti, Doig; Boloca, Matheus Henrique; Bajrami, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1