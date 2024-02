Tennis, molestata sugli spalti: la wag vuota il sacco sui social

Tennis, ha fatto bene a denunciare quanto accaduto sui social network: la denuncia della wag fa il giro del web.

Se l’è vista brutta. Talmente brutta che ad un certo punto, nella speranza di calmarsi, non ha potuto fare altro che chiudersi in bagno e aspettare che quel senso d’angoscia svanisse. Ha atteso invano, naturalmente. Perché quando si viene molestati è difficile scrollarsi di dosso le orribili sensazioni che lascia dietro di sé un’esperienza che non si augurerebbe neanche al proprio peggior nemico.

Lei, però, si è fatta forza e ha cercato di fare in modo che quello che ha subito nei giorni scorsi possa “servire”, quanto meno, a qualcosa. Ha un enorme potere mediatico, essendo lei la fidanzata di uno dei giocatori più forti al mondo, ragion per cui ha ben pensato di sfruttare la sua popolarità e il suo profilo social per accendere i riflettori su un tema del quale non si parla mai abbastanza.

La lei in questione è Morgan Riddle, della quale più volte noi del Veggente vi abbiamo parlato. Sta da diversi anni con il campione statunitense Taylor Fritz, oggi nono nel ranking Atp. Non è una wag “comune”, però. La bella Morgan si è adoperata per ritagliarsi un ruolo tutto suo all’interno del tour e oggi, infatti, è la più famosa fra tutte le compagne dei tennisti del circuito maggiore.

Tennis, Super Bowl da incubo per lady Fritz: il racconto social della wag

Ha creato su YouTube un format tutto suo, che combina tennis, viaggi e lifestyle. E Wimbledon, in occasione della scorsa edizione, l’ha assoldata nel suo team social affinché provvedesse alla creazione di contenuti un po’ diversi dal solito. L’esperimento è andato benissimo e, quasi sicuramente, i britannici le chiederanno di fare il bis, la prossima estate.

Per allora, almeno si spera, potrebbe aver dimenticato quello che è accaduto nei giorni scorsi a Paradise, vicino Las Vegas. La città del Nevada ha ospitato il Super Bowl e la Riddle vi si è recata insieme ad un gruppo di amiche per gustarsi dal vivo l’evento sportivo più glamour e appassionante dell’anno. Ignara, naturalmente, di cosa le sarebbe accaduto sugli spalti. “Non posso credere al livello di molestie che abbiamo affrontato questo fine settimana da parte degli uomini – ha denunciato sui social lady Fritz – Negli ultimi 3 giorni sono stata afferrata, palpeggiata, molestata e sono stata vittima di catcalling senza sosta”.

“È stato davvero brutto il match del Super Bowl per noi oggi – ha continuato – Non abbiamo potuto nemmeno goderci la partita senza essere disturbati da fan maschi ubriachi, maleducati e grossolani. È estremamente stressante e spaventoso”. “C’era un padre alla partita con suo figlio che sembrava avere circa 10 anni. Ha usato suo figlio come veicolo per cercare di colpirci e suo figlio, un bambino, si è rivolto a lui e ha detto: Papà, cosa stai facendo? Ho degli appassionati di sport di sesso maschile che mi seguono e fortunatamente non ho mai sperimentato qualcosa del genere con il tennis, ma spero che chiunque legga questo capisca la gravità delle vostre parole e delle vostre azioni. Siamo tutti lì – ha concluso Morgan – solo per provare a guardare una partita di football”.