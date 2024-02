Formazioni ufficiali Milan-Rennes: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Milan-Rennes, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida valida per la gara d’andata dei play off di Europa League.

Luci a San Siro per la gara d’andata dei play off di Europa League tra Milan e Rennes. Reduce da un ottimo periodo di forma in campionato, la compagine di Pioli vuole rispondere presente anche al primo appuntamento europeo dopo la retrocessione dalla Champions League. Il confronto con il Rennes, però, non può e non deve essere trascurato da Giroud e compagni. La solidità e l’imprevedibilità di alcuni interpreti della compagine francese possono creare dei grattacapi al “Diavolo”. Diamo uno sguardo alle scelte dei due allenatori:

MILAN (4-2-3-1) Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo; Loftus-Cheek, Musah, Pulisic, Reijnders, Leao, Giroud.

RENNES (4-4-2): Mandanda; Doue, Omari, Theate, Truffert; Bourigeaud, Santamaria, Matusiwa, Doue; Kalimuendo, Terrier.

Milan-Rennes, il pronostico marcatori

In questo genere di partite è molto difficile che Giroud stecchi. L’attaccante francese, che tra l’altro è anche il rigorista designato del Milan, dovrebbe riuscire ad andare a segno sfruttando al massimo le sue qualità. Il numero 9 del Milan vuole caricarsi la squadra sulle spalle in un momento molto importante della stagione. I cross dalle corsie esterne potrebbe rappresentare un utile spartiacque per i rossoneri, nel caso in cui il Rennes dovesse intasare le vie centrali. Un gol di Giroud può essere messo in preventivo. Si può rischiare anche un gol di testa da parte dell’attaccante francese, inossidabile specialità della casa.

Probabili ammoniti e tiratori di Milan-Rennes

Dopo il decentramento per causa di forza maggiore in difesa, Theo Hernandez è ritornato padrone della corsia mancina. Le sgasate del francese dovrebbero rappresentare una chiave di volta importante a disposizione del Milan per far breccia nella disciplinata retroguardia del Rennes. Theo dovrebbe riuscire a scoccare almeno una conclusione nello specchio avversario, così come Pulisic e Loftus Cheek. Tra i possibili tiratori, però, piacciono anche Reijnders e Kalimuendo. Occhio alla tentazione Theate, molto abile a sfruttare le situazioni da calcio da fermo: non è escluso che l’ex Bologna riesca ad impensierire Maignan con un colpo di testa ben indirizzato. Rischiano il cartellino giallo, infine, Kjaer, Doue e Bourigeaud: in termini di ritmo e forza fisica potrebbero pagare dazio.