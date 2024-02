Sinner, Alcaraz getta la spugna: annuncio clamoroso

Sinner, l’ascesa del tennista altoatesino induce Alcaraz a rassegnarsi una volta per tutte: l’annuncio clamoroso dell’iberico.

Al cemento indoor di Rotterdam ha preferito la terra rossa dell’Argentina. È da lì, da Buenos Aires, che Carlos Alcaraz ha deciso di ricominciare una volta archiviata – e, si spera, smaltita – la dolorosa sconfitta subita per mano di Alexander Zverev ai quarti di finale degli Australian Open.

L’iberico era parso sotto tono ed era stato subito evidente che in quell’occasione sarebbe stato il tedesco ad avere la meglio, in barba a qualunque pronostico. Più in generale, tuttavia, sono in tanti a ritenere che il fenomeno di Murcia abbia perso un po’ dello smalto che lo ha contraddistinto sin da quando, giovanissimo ma per nulla acerbo, ha fatto il suo ingresso nel circuito maggiore. Che non sia più determinato e spietato come prima. E un periodo di down, al netto di tutto quello che ha fatto finora, potrebbe anche starci. A patto però che non duri troppo a lungo e che l’iberico riesca a risollevarsi il prima possibile, perché c’è necessità, nel circuito, di un elemento come questo.

E ne ha bisogno soprattutto lui, in questo momento, se non vuole gettare alle ortiche tutti i sacrifici fatti per arrivare dove si trova adesso, ad un passo dal numero 1. Quel gradino del podio che non è mai stato, probabilmente, più in bilico di così. I cani all’osso ci sono sempre stati, certo, ma quella che si profila all’orizzonte è una lotta senza esclusione di colpi. Una gara che promette scintille e che potrebbe riservarci le sorprese più disparate.

Sinner vola, trema Alcaraz: sarà una corsa a perdifiato

In cima c’è sempre lui, Novak Djokovic, ma le cose potrebbero presto cambiare. Lo dice anche lo stesso Alcaraz, che ha concesso un’intervista ad Infobae e che ha parlato, tra le altre cose, proprio della corsa al numero 1 della classifica mondiale.

“Riconquistarla (la vetta, ndr) è ovviamente il mio obiettivo – ha detto il vincitore degli Us Open 2022 e di Wimbledon 2023 – ma è una lotta molto equilibrata. Ora ci sono diversi giocatori che stanno competendo per questo, così come per vincere Slam. Djokovic e Sinner secondo me oggi sono al top e in questo momento sono i giocatori da battere. Anche Rublev, Zverev e Rune hanno le potenzialità per arrivare lassù, ma in questo momento c’è una lotta equilibrata tra Sinner, Medvedev e me per arrivare al numero uno”.

Alcaraz si è rassegnato, insomma, all’idea di non essere più il solo favorito per spodestare il re del ranking Atp. Soprattutto adesso che Sinner si gioca concretamente la possibilità di salire al terzo posto e di scalzare Medvedev dal terzo gradino del podio. Si salvi chi può.