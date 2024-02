Formazioni ufficiali Lazio-Bayern Monaco: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Lazio-Bayern Monaco, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma all’Olimpico. Le scelte dei due allenatori.

Tutto pronto all’Olimpico per il fischio d’inizio di Lazio-Bayern Monaco, gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League. Nonostante i favori del pronostico siano dalla parte dei bavaresi, i biancocelesti approcciano all’incontro con la leggerezza di chi può provare il colpo grosso senza nulla da perdere, affrontando un avversario che comunque ha evidenziato limiti strutturali di un certo tipo. La gara dunque si preannuncia aperta a possibili varianti tattiche. Di seguito le scelte di Sarri e Tuchel:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Vecino, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Mazraoui, Upamecano, Kim, Guerreiro; Goretzka, Kimmich; Sané, Muller, Musiala; Kane.

Lazio-Bayern Monaco, il pronostico marcatori

La velocità di Sané ha tutte le carte in regola per mettere in crisi l’assetto difensivo della Lazio. Qualora dovessero privilegiare il gioco sugli esterni con cambi di fronte improvvisi, i bavaresi metterebbero i terzini ospiti nelle condizioni di dover fare delle scelte. Nonostante fino a questo momento non si sia reso protagonista di una stagione particolarmente prolifica, non è escluso che Sané si accenda nel momento più delicato della stagione. L’ipotesi che vada a segno almeno una volta non è da scartare.

Lazio-Bayern Monaco, probabili ammoniti e tiratori

Come già anticipato il Bayern Monaco non si è mostrato imperforabile in questa stagione, anzi. La qualità del centrocampo della Lazio e le doti balistiche dei suoi interpreti possono creare dei grattacapi alla difesa della compagine tedesca. Tra i più in forma nell’ultimo periodo ci sono soprattutto Isaksen e Luis Alberto: chissà che non siano proprio loro a minacciare la porta avversaria con almeno una conclusione ciascuno ben indirizzata nello specchio. Sul fronte opposto intrigano e non poco le opzioni Musiala e Muller. Il nome a sorpresa, però, potrebbe essere Kimmich: molto bravo ad inserirsi a fari spenti, il tuttocampista di Tuchel non dovrebbe trovare particolari difficoltà a scagliare almeno una conclusione nello specchio di porta di Provedel. Rischiano il cartellino giallo, invece, Gila e Hysaj.