Alcaraz fa un passo indietro: rivoluzione inaspettata

Alcaraz ci ha ripensato e ha fatto retromarcia. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato dal fenomeno di Murcia.

La vera sfida inizia adesso. Perché Carlos Alcaraz lo ha sempre saputo, ma adesso ne ha la certezza. Sa che battere questa nuova versione di Jannik Sinner non sarà per niente facile. Non lo è mai stato, per la verità. Ora pure l’azzurro è un animale da Slam. Proprio come lui. Se la giocano, quindi, ad armi finalmente pari.

La loro rivalità, che si è retta sin dal primo giorno su stima e rispetto reciproci, ci ha già regalato grandi emozioni e soddisfazioni. Eppure, siamo certi che il meglio debba ancora venire. Sempre a patto come il fenomeno di Murcia non decida, come pare, di fare un passo indietro. Già, perché quello che ha scritto sui social network nelle scorse ore lascerebbe presagire un cambio di rotta inaspettato. Un cambio di rotta che stravolgerebbe completamente il circuito e ne ridisegnerebbe gli equilibri da cima a fondo.

Che Carlitos intenda lasciare il tennis in favore del calcio? Macché. Si scherza, naturalmente. Era scontato che si facesse della facile ironia su quello che è accaduto nei giorni scorsi, tra l’altro, visto che siamo alle prese, in effetti, con una coincidenza davvero incredibile.

Alcaraz fa una promessa, poi cancella tutto

La Juventus, come noto, ha assoldato un nuovo centrocampista. I bene informati sapranno già che si tratta di un argentino, prelevato dal Southampton, e che il suo nome, ironia della sorte, è Carlos Alcaraz. Sì, si chiama proprio come il vincitore degli Us Open 2022 e di Wimbledon 2023.

Le battute su questa eccezionale omonimia si sono sprecate, ma è quando è intervenuto il tennista in persona che abbiamo volato alto come non mai. Nel momento in cui il club bianconero ha annunciato, con un post sui social network, l’arrivo in squadra del centrocampista classe 2002, il ragazzo di Murcia ha ben pensato di stare al gioco e di regalare ai tifosi qualche grassa risata.

“Abbiamo un nuovo numero 26”, recitava il post in questione, al quale l’Alcaraz tennista ha risposto così: “Farò del mio meglio! Grazie della fiducia”. Il numero 2 del mondo ha poi cancellato il suo commento ironico, ma è stato in rete abbastanza da divenire virale. E da fare sperare ai tifosi juventini che il suo omonimo possa sfoderare, in campo, la sua stessa grinta. Che abbiano in comune non solo il nome, magari, ma anche il talento.