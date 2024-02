Roma-Cagliari, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Roma-Cagliari è una partita valida per la ventitreesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Due partite e due vittorie per Daniele De Rossi da quando siede sulla panchina della Roma. Agevolato da un calendario tutt’altro che impossibile, il nuovo allenatore giallorosso ora va a caccia della terza vittoria consecutiva, che permetterebbe alla sua squadra di compiere un nuovo importante balzo in classifica, portandosi, in caso di vittoria, a un punto dal quarto posto, occupato dall’Atalanta (che ha una gara in meno).

In attesa di test più probanti – nel prossimo fine settimana all’Olimpico arriva l’Inter capolista – della sua Roma è piaciuta la voglia di discontinuità rispetto al passato mourinhano e lo dimostra il fatto che, oltre alle novità dal punto di vista tattico (passaggio alla difesa a quattro), contro Verona e Salernitana, entrambe battute 2-1, abbia tenuto molto più spesso la palla tra i piedi. Il club, per raggiungere l’obiettivo quarto posto, è tornato con decisione sul mercato, portando a Trigoria un esterno, l’ex Lipsia e Galatasaray Angelino, ma soprattutto il gioiellino dell’Empoli Baldanzi, acquistato per 13 milioni di euro. De Rossi è pronto a riabbracciare uno dei suoi grandi maestri, Claudio Ranieri, romano e romanista nonché allenatore dello stesso De Rossi in ben due occasioni, a fine anni ’10 (quando la Roma sfiorò lo scudetto nella famigerata stagione del Triplete dell’Inter) e nel 2019, quando l’ex “capitan Futuro” svestì la maglia giallorossa.

Il suo Cagliari continua invece a navigare in cattive acque: nella serata del ricordo dell’indimenticabile Riva, i rossoblù hanno incassato un’altra sconfitta, la seconda di fila dopo quella con il Frosinone, arrendendosi in casa anche al Torino (1-2). I sardi restano terzultimi in classifica, a quota 18 punti insieme ad Empoli e Verona.

Roma-Cagliari: le ultime notizie sulle formazioni

De Rossi sempre senza Azmoun e N’Dicka, impegnati con le rispettive nazionali, ma contro il Cagliari non ci saranno neppure gli infortunati Spinazzola, Smalling e Abraham. Difesa a quattro con Mancini e Llorente centrali, mentre Angelino dovrebbe partire subito titolare a sinistra. In attacco Dybala ed El Shaarawy alle spalle di Lukaku, ma dalla panchina è pronto al debutto il nuovo acquisto Baldanzi.

Nel Cagliari dovrebbe debuttare dal 1′ il nuovo acquisto Mina, arrivato dalla Fiorentina, ma potrebbe trovare spazio anche l’ex Napoli Gaetano. Luvumbo è tornato dalla Coppa d’Africa e si accomoderà in panchina.

Come vedere Roma-Cagliari in diretta tv e in streaming

La sfida tra Roma e Cagliari è in programma lunedì alle 20:45 all’Unipol Domus di Cagliari e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Roma-Cagliari anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

La Roma ha perso solamente una delle ultime 17 partite con il Cagliari ed all’Olimpico è imbattuta con i sardi dal lontano 2013. Quest’anno i giallorossi sono stati particolarmente efficaci in casa – l’unica sconfitta rimane quella con il Milan a settembre – e dovrebbero arrivare i tre punti anche con la squadra di Ranieri. Previste almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Roma-Cagliari

ROMA (4-3-2-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, El Shaarawy; Lukaku.

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Nandez, Mina, Dossena, Augello; Makoumbou, Prati, Gaetano; Viola; Petagna, Lapadula.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1