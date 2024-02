Brentford-Manchester City è una partita della ventitreesima giornata di Premier League e si gioca lunedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Tocca ai campioni in carica del Manchester City far calare il sipario sulla giornata di Premier League. Un turno che ha visto il Liverpool capolista naufragare in casa di una diretta concorrente come l’Arsenal e fare indirettamente un “piacere” ai Cityzens di Pep Guardiola, che potenzialmente potrebbero essere primi in classifica.

Sì, perché De Bruyne e compagni, pur essendo al momento solo terzi, rispetto a Gunners e Reds, le principali rivali per il titolo, devono ancora recuperare una partita (rinviata lo scorso dicembre a causa dell’impegno nel Mondiale per Club in Arabia Saudita). E se dovessero avere la meglio nella doppia sfida con il Brentford – le due squadre si affronteranno due volte nel giro di tre settimane – finirebbero di nuovo davanti a tutti. Tra le tre contendenti, in ogni caso, il City è indubbiamente quella che sembra stare meglio, in particolar modo a livello di continuità di risultati. Da circa due mesi i campioni di tutto non fanno altro che vincere, in qualsiasi competizione. E, aspetto ancora più importante, si è svuotata l’infermeria. Il rientro di un giocatore imprescindibile come De Bruyne, ad esempio, è stato fondamentale per il tecnico catalano. Nel match con le Bees partirà dal 1′ anche Haaland, ormai pienamente ristabilito.

Pericolo Toney per il City

Invece, a differenza di quanto accadeva nelle stagioni precedenti, il Brentford non può dormire sonni tranquilli e nonostante abbia giocato due partite in meno rispetto all’Everton terzultimo, il club londinese ha soltanto tre punti in più dei Toffees e rischia di essere risucchiato nella bagarre retrocessione.

Il ritorno di Ivan Toney, rimasto fuori dai giochi per otto mesi a causa della squalifica per calcioscommesse, è stato una manna dal cielo per la squadra di Thomas Frank. Il prolifico centravanti inglese ha già realizzato due gol da quando è di nuovo a disposizione del tecnico danese. Nelle ultime due partite il Brentford ha prima ritrovato i tre punti battendo 3-2 il Nottingham Forest, mentre una settimana fa è arrivata l’undicesima sconfitta stagionale nel derby con il Tottenham, che ha avuto la meglio 3-2.

Come vedere Brentford-Manchester City in diretta tv e in streaming

La sfida tra Brentford e Manchester City è in programma lunedì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Con il ritorno di un cannoniere come Toney il Brentford è diventato nuovamente temibile ma il Manchester City visto all’opera nelle ultime settimane non dovrebbe inciampare al Community Stadium. Cityzens favoriti in una gara da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Brentford-Manchester City

BRENTFORD (3-5-2): Flekken; Collins, Mee, Pinnock; Roerslev, Janelt, Jensen, Norgaard, Reguilon; Toney, Maupay.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Ruben Dias, Stones, Aké; Matheus Nunes, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Foden; Haaland.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3