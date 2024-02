Gratta e Vinci, il riscatto del centro-sud: il 2024 inizia col botto

Gratta e Vinci, pronti e via e arriva il riscatto del Centro-Sud in questo inizio di 2024. Il nuovo anno è davvero partito col botto

Il 2023 ha regalato alla Lombardia, tramite i Gratta e Vinci, la bellezza di 13 nuovi milionari. Una sola regione che ha fatto benissimo le altre si sono dovute accontentare delle briciole. Serviva un riscatto da parte del Centro-Sud Italia, e secondo i dati di Agimeg.it questo non si è fatto proprio attendere.

Il 2024 è iniziato con il botto per queste regioni. Un inizio di anno clamoroso che ha regalato la bellezza di 13 vincite superiori ai 100mila euro a differenza del nord che ne ha conquistate solamente 6. Sì, i conti lo sappiamo si fanno solamente alla fine e da qui a dicembre c’è tutto il tempo per chi sta indietro adesso di recuperare, ma il vantaggio piazzato è sicuramente importante, ed è per questo che c’è fiducia affinché le cose possano andare davvero per il verso giusto.

Gratta e Vinci, ecco i tagliandi e gli importi vinti

Il numero di vincite invece, se andiamo a dividere l’Italia in tre macro-aree, è stato simile. Ma c’è una netta differenza su quelli che sono stati gli importi che sono stati portati a casa. Il sud Italia ha totalizzato vincite nel mese di gennaio per 9.500.000 euro, il nord ha raggiunto i 5.236.849 euro, mentre nelle regioni del centro sono stati vinti 3.600.000 euro.

Come al solito è stato Il Miliardario quello che ha regalato il maggior numero di vincite, quello Maxi, che ha portato fortuna a ben 4 giocatori. Poi Il Miliardario, il primo della lista, ha regalato gioie a 3 fortunati. A due vincite ciascuno ci sono il Super Numerissimi e il New Super Sette e Mezzo e con un premio a testa Ricco Natale, La Grande Occasione, Numerissimi, New Turista per Sempre, New Tutto per Tutto, Nuovo 20X, Nuovo 50X, Un Magico Natale. Alcuni di questi, ovviamente quelli legati appunto alla festività di un paio di mesi fa, ormai, non li vedremo in giro tra un poco di tempo. Ma saranno sicuramente rimpiazzati come sappiamo dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.